تصدرت شركة Ping Ann الكيانات التأمينية العالمية، من حيث ارتفاع أسعار علامتها التجارية، إذ بلغت 42,9 مليار دولار تقريبًا في 2022.



وبحسب موقع Brand Finance المتخصص في دراسة العلامات التجارية فإن قيم علامة شركة Allianz العالمية للتأمين قد بلغت 23,1 مليار دولار تقريبًا، في 2022، وبذلك تكون صاحبة الترتيب الثاني في نهاية العام الحالي، تليها مباشرة China life بقيمة 22,9 مليار دولار تقريبًا، لعلامتها التجارية في العام الحالي.

وأوشكت قيم علامة شركة AXA العالمية للتأمين على الوصول إلى 17,2 مليار دولار تقريبًا، لتكون بذلك في المرتبة الرابعة بين الكيانات الكبرى في 2022.



أما CPIC، فقد تخطت قيم علامتها التجارية بين شركات التأمين العالمية إلى 15,8 مليار دولار تقريبًا، في 2022، لتكون في الترتيب الخامس.



وشركة GEICO زادت قيمة علامتها التجارية بين كيانات التأمين العالمية، ووصلت إلى 13,1 مليار دولار تريبًا، للعام الحالي، وبذلك تكون السادسة في الترتيب.



بينما AIA قد ناهزت قيم علامتها التجارية بين شركات التأمين 13 مليار دولار تقريبًا، للعام الحالي، وبذلك تكون في الترتيب السابع.



أما شركة Progressive، فقد بلغت قيمة علامتها التجارية في سوق التأمين العالمي ما يقرب من 11 مليار دولار لـ2022، لتكون في الترتيب الثامن.



وبلغت قيمة علامة شركة التأمين العالمية LIC ما يقرب من 11,2 مليار دولار، في 2022، وبذلك تكون التاسعة في الترتيب بين الكيانات الأخرى.



أما Canada Life فقد بلغت علامتها التجارية بين شركات التأمين قيمة 10,8 مليار دولار تقريبًا في 2022، لتحل بذلك في المرتبة العاشرة.



والجراف التالي يوضح قيم علامات شركات التأمين تجاريًا في 2022: