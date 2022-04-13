شركة «Paymob» المصرية تبدأ عملها في باكستان

تخطط شركة Paymob التي تعمل في مجال خدمات ومنتجات المدفوعات الرقمية بمصر، لبدء العمل في باكستان هذا الشهر، للاستفادة من السوق التي شهدت نشاطًا متزايداً في تمويل الشركات الناشئة.

وصرح إسلام شوقي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Paymob التي تتيح خدمات الدفع الإلكتروني للشركات عبر الإنترنت والمنشآت التجارية، ومقرها الرئيسي بالقاهرة خلال لقاء صحفي: “نرى فرصة واعدة في سوق باكستان، كما ذكر أن الشركة تخطط لخدمة 100,000 تاجر خلال أول عامين لها في باكستان”، مضيفًا أن الشركة تعمل حاليًا في مصر، والأردن، وكينيا، وتهدف إلى دخول سوق المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من العام الجاري.

ويأتي هذا التوسع بعدما شهدت باكستان خامس أكبر دولة في العالم نشاطاً في تمويل الشركات الناشئة غير مسبوق، حيث تم جمع أكثر من 350 مليون دولار العام الماضي. وقامت مجموعة دراجونير للاستثمار “Dragoneer Investment Group”، وتايجر جلوبال مانجمنت “Tiger Global Management” بضخ أول استثمارات لهما بالسوق الباكستاني في الأشهر القليلة الماضية.

ويقول إسلام شوقي: “ينصب تركيزنا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد حجر الأساس في الاقتصاد ولكنها لا تحظى بخدمات كافية”، مضيفًا: “هناك فجوة كبيرة في الأسواق الناشئة”.

وأضاف شوقي أن خدمات المدفوعات الرقمية في باكستان تُعَد قليلة، إذ يوجد نحو 80,000 نقطة دفع إلكتروني فقط لا غير، وأقل من 3,000 بوابة للتجارة الإلكترونية، وتخطط الشركة أيضًا لتوسيع نطاق خدمة الدفع عبر الهاتف في باكستان، والتي قدمتها مؤخرًا شركة ماستركارد “MasterCard Inc” للسوق المحلية.

ومن بين عملاء الشركة مجموعة إل جي “LG Corp”، وشركة سامسونايت إنترناشيونال “Samsonite International SA”، وشركة أوبر “Uber Technologies Inc”.