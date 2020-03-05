شركة «p c solution» تقتنص مناقصة تركيب كاميرات مراقبة لمحطة تحلية مياه العريش

اقتنصت شركة “p c solution” لكاميرات المراقبة وأنظمة الأمن، مناقصة أعمال تركيب كاميرات مراقبة لتأمين محطة تحلية مياه العريش بمبلغ 2 مليون جنيه.

توفير كافة أنظمة الأمان بالمحطة

وقال المهندس عمرو حافظ المدير التنفيذي للشركة في تصريحات لـ “المال”، إن شركته ستوفر كافة أنظمة الأمان بالمحطة.

شركة p c solution تعمل منذ 11 عاما

وأضاف حافظ، أن شركته تعمل فى السوق منذ 11 عاماً، وتركز حالياً على التوجه لعدد من المشروعات في مدن الصعيد، وخاصة في ظل اتجاه الدولة نحو تطوير تلك المنطقة.

الشركة تدرس التصدير للسوق الأوروبية

وتابع، أن شركة تدرس تصدير منتجها للسوق الأوروبية خلال منتصف العام الجارى ، خاصة أن لديها حجم أعمال من خلال عدد من فروعها في أوروبا والتي سيتم الاستفادة منها لاحقا في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في مصر.

الشركة تواكب التطوير بالمدن الجديدة

وأشار إلى أن اتجاه الدولة ومعاها القطاع الخاص في بناء جيل جديد من مدن الجيل الرابع والمنازل الذكية دفعت الشركة إلى مواكبة هذا التطور بتطوير البنية التحتية لشبكات المراقبة والأمن لتوفير أعلى درجة من الحماية الأمنية.

دراسة الدخول في تعاقدات بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأفاد أن الشركة تدرس الدخول في تعاقدات جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على الرغم من المنافسة الكبيرة بين كبار الشركات في تنفيذ مشروعاتها هناك مما يعني صعوبة مزاحمة هذه الشركات.