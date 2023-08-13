شركة OWN تطلق منصتها لرقمنة بيع وشراء العقار في مصر

أعلنت شركة OWN للحلول التسويقية والاستثمارية، عن إطلاق منصتها الرقمية المتخصصة للسوق العقارية، بهدف تحويل عملية بيع وشراء الوحدات لخطوات رقمية سهلة وبسيطة.



قال هشام الصافي المدير التنفيذي لشركة OWN، لقد طورنا منصة شاملة مصممة تمكن المستخدمين من اختيار العقار المناسب بخطوات بسيطة، واعتمادا على قاعدة كبيرة من البيانات عن العقارات من مشروعات متنوعة بالتعاون مع مطورين عقاريين مختلفين”.



وأوضح المدير التنفيذي، أن الشركة تتعاون مع العديد من المطورين الموثوق بهم في جميع أنحاء مصر، مما يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من العقارات السكنية و الطبية و الادارية و السياحية و الفندقية و التجارية، والتي تغطي مناطق من السواحل الشمالية إلى قلب الجنوب، وبغض النظر عن التفضيلات أو الموقع الجغرافي ، فإن منصة OWN تلبي احتياجات الجميع.



وقال “لذلك أدركنا الفرصة لإنشاء تطبيق سهل الاستخدام وآمن ومحدث في الوقت الفعلي وسهل الاستخدام ليكون اداة الباحثين عن شراء العقارات بخطوات بسيطة”.



وتابع حديثه قائلا “تزودنا جذورنا في المجتمع المصري برؤى فريدة للسوق، مما يمكننا من ربط المشترين والبائعين والمستأجرين بكفاءة”.



ولفت إلي أن تطبيق OWN يتيح للمستخدمين المقارنة بين العقارات المعروضة للبيع في مختلف المشروعات وبحسب المناطق الجغرافية التي يحددها العميل، ما يسهل عليه اتخاذ قرار الشراء.



وتابع “السوق العقاري المصري تنافسي من حيث الأسعار، ولذلك فهناك فرصة قوية من خلال التطبيق لتصدير العقار، حيث تتيح منصة OWN للعملاء سواء داخل او خارج مصر البحث والمقارنة واتخاذ القرار بخطوات بسيطة”.



كذلك يتيح التطبيق خدمات تكميلية إضافية للعملاء حسب رغبتهم، تتمثل في القيام بدور المستشار العقاري، ما يدعم العميل في إتمام عمليات الشراء اللاحقة للعقارات عبر التطبيق.