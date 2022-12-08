شركة «OPPO» تعلن عن تكنولوجيا جديدة خلال يوم الابتكار لعام 2022 افتراضيا

كشفت شركة OPPO عن إقامة يوم الابتكار السنوي الرابع INNO DAY 2022، بشكل افتراضي يوم 14 ديسمبر من العام الجاري.

ومن المخطط أن يحمل الحفل اسم “دعم مستقبل أفضل”، وسيشهد الحدث تأكيد OPPO على التزامها بالشفافية والشمول، حيث تسعى الشركة لتقديم تجارب مميزة لأكبر عدد من العملاء حول العالم.

ويعد يوم الابتكار من “OPPO” أو “OPPO INNO DAY” حدث سنوي تكشف من خلاله الشركة عن الابتكارات التكنولوجية الجديدة وتسلط الضوء على إنجازاتها خلال العام.

ويشهد يوم الابتكار في 2022 تقديم العديد من التكنولوجيات المُبتكرة التي طورت من خلال مبادرات OPPO الأربعة: وسائل الترفيه وإنتاجية وصحة وتعلم ذكي، وتدعو OPPO الجمهور العام مشاركتها في هذا الحدث لمعرفة كيف تدعم OPPO مستقبل أفضل يستمتع فيه الجميع بحياتهم.

ويُمكن للزوار المشاركة في الحدث من خلال الموقع الرسمي لشركة OPPO في الساعة 16:00 بتوقيت CST يوم 14 ديسمبر 2022.

وكان يوم الابتكار OPPO INNO DAY قد أقيم لأول مرة في 2019، حيث شهد الحدث الإعلان عن OPPO 5G CPE وسلسلة الساعات الجديدة من OPPO، وفي يوم الابتكار في 2020، عرضت OPPO مفهوم الهاتف الذكي الرائع القابل للدوران.

وكانت oppo أعلنت في يوم الابتكار في عامة الماضي عن شعار العام وهو،”الإلهام من أجل المستقبل، إضافة إلى أول وحدة معالجة للصور تطورها الشركة وهي MariSilicon X وأطلقت الشركة كذلك أول هواتفها القابلة للطي وهو هاتف OPPO Find N.