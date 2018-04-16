شركة OPPO تستعد لطرح خبير السيلفى الجديد F7 في الأسواق

المال ـ خاص:







تعتزم شركة OPPO – العلامة التجارية للهواتف الذكية – إطلاق احدث هواتفها من سلسة F”خبير السيلفى” بطرحها هاتف F7 فى الأسواق المصرية قريبا، و الذى سيعد الأختيار الأفضل لمحبى السيلفى.



يتميز هاتف F7 بأنه مدعم بكاميرا 25 ميجابيكسل بخاصية الذكاء الإصطناعي A.I. Beauty 2.0 التي تتميز بمستشعر HDR جديد يعمل على تعديل سطوع ووضوح الصور التي يتم التقاطها في ضوء النهار أو في الظل، مع زيادة دقة العدسة لتحسين التباين والألوان في صور السيلفي الملتقطة، هذا بالإضافة إلى شاشة Super Full Screen FHD+6.23 بوصة.







وبهذا الصدد صرح أندي شي، مدير العلامة التجارية بشركة OPPO أفريقيا والشرق الأوسط، قائلًا: “تحرص مراكز الأبحاث والتطوير بالشركة على تبني حاجة العملاء كأولوية، وخاصة الشباب، وما يطمحون للحصول عليه في هاتفهم الذكي. وانطلاقًا من هذه الرؤية، قمنا بتقديم هاتف F5 العام الماضي، وهو الأول بخاصية التجميل المسبق باستخدام الذكاء الإصطناعي، وهو ما أحدث ثورة في عالم السيلفي، والآن نقدم هاتف F7 الذي يقدم هذه الخاصية بمستوى أعلى وأفضل، حيث أن الهاتف لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتجميل السيلفي فقط، بل لتحسين الأداء العام للهاتف والإستخدام الأمثل لطاقة الهاتف الذكي التشغيلية.”







تدعم كاميرا هاتف F7 OPPO الجيل الثاني من خاصية التجميل المسبق باستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي A.I. Beauty 2.0، والتي تتضمن ثلاثة تحديثات رئيسية: A.I recognition أكثر ذكائًا، حيث تقوم الكاميرا بمسح 296 نقطة بدلًا من 200 نقطة فقط، وخاصية التجميل المسبق A.I Beautification التي تقوم بإضافة تعديلات تلقلائية أكثر طبيعية على الصورة، وA.I. Learning ، هذا بالإضافة إلى خاصية Vivid Mode التي تمكن المستخدم من تعديل مستوى وضوح الصورة Saturation”” لإضافة المزيد من الحيوية على عناصر الصورة، إلى جانب خاصية الواقع المعزز Augmented Reality التي تخصص ملصقات وتأثيرات للصور قبل التقاطها.







كما يأتي الهاتف بشاشة Super Full Screen FHD+ بحجم 6,23 بوصة والتي تغطي 88% من واجهة الهاتف، بمعدل وضوح 1080×2280 مع نسبة بعدية 19:9، حيث تقدم تجربة مشاهدة متكاملة وخاصة بالنسبة للألعاب والقراءة والصور، وتدعم الشاشة خاصية تعدد المهام “Full Screen Multitasking” التي تتيح التنقل بين التطبيقات من خلال تحريك الهاتف.



