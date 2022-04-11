شركة «Opay» لحلول المدفوعات تخطط للتوسع في السوقين المغربية والإماراتية خلال النصف الثاني

تتبنى شركة OPay مصر لحلول المدفوعات الرقمية رؤية طموحة تستهدف من خلالها تعزيز مبدأ الشمول المالى الذى تتبناه الدولة المصرية، وطرح مجموعة من خدمات القيمة المضافة الجديدة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وتخطط أيضًا الشركة لاسئتناف التوسع فى أسواق جديدة خلال النصف الثانى من العام الحالى بعد اقتحامها مؤخرًا السوق الباكستانية، التى تشتمل على فرص استثمارية واعدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية.

«المال» التقت قيادات الشركة للتعرف على استراتيجياتها خلال العام الحالى، فى إطار تطوير صناعة المدفوعات الرقمية محليًا، بالتعاون مع البنوك المحلية، وتحت إشراف البنك المركزى.

قال باسم محمود، نائب الرئيس، المدير الإقليمى لخدمات القبول والاستحواذ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، إنها بدأت عملها فى مصر مطلع عام 2021، عبر إتاحة أنظمة سداد إلكترونى للفواتير والمدفوعات من خلال ماكينات الدفع POS لدى التجار على مستوى محافظات الجمهورية، ثم أطلقت لاحقًا نظامًا جديدًا تحت اسم «بوابة الدفع الإلكترونى» بمسمى OPayCheckout والتى تخدم حاليًا آلاف التجار.

وأوضح «محمود» فى حوار مع «المال» أن محفظة خدمات الشركة تتضمن كذلك تطبيقًا إلكترونيًا للعميل النهائى، تحت اسم OPay App يقدم دفع الفواتير للعملاء وقسائم شراء وعروض ترويجية أخرى تعزيزًا لمبدأ الولاء بين العميل والشركة، موضحًا أن الشركة بصدد إضافة خدمات جديدة لعملاء الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن «OPay مصر» تتيح لعملائها خدمة السداد من خلال المحافظ الإلكترونية بالتعاون مع بنوك مصر والأهلى، واللذين يقدمان خدمات أخرى لعملاء OPay، ومنها تمرير العمليات بالبطاقات أو تقديم خدمات التقسيط لحاملى البطاقات البنكية والدفع عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

ولفت إلى أن OPay لديها شراكة مع شبكة بطاقات الدفع الوطنية (ميزة) من أجل تنويع أنظمة الدفع الإلكترونية أمام العملاء.

400 مليون دولار استثمارات للكيان العالمي.. ومفاوضات مع مصرف جديد على رخصة ميسر دفع

فى سياق متصل، قال “محمود” إن إجمالى الاستثمارات التى حصلت عليها الشركة الصينية بلغ 400 مليون دولار، وتستهدف توظيف حصيلتها فى تنفيذ توسعات وتطوير محفظة خدماتها واقتحام أسواق جديدة.

ولفت إلى أن OPay بدأت أعمالها مؤخرًا فى السوق الباكستانية، وتعتزم التوسع بالسوقين المغربية والإماراتية خلال النصف الثانى من العام الحالى، من خلال افتتاح مكاتب إقليمية لها هناك، مشيرًا إلى أن استراتيجية الشركة تستهدف تغطية أسواق أخرى خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتحويل مصر لمركز محورى لخدمة أسواق المنطقة.

واعتبر أن مصر سوق واعدة تمتلك مقومات جيدة بدعم من وجود بنية تحتية متطورة، بالتزامن مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى، وتعزيز الشمول المالى، مشيرًا إلى أهمية دور تنقية المدفوعات اللحظية التى أطلقها مؤخرًا البنك المركزى فى تسهيل عمليات الدفع الرقمى لشركات الدفع الإلكترونى والتجار.

وتابع أن الشركة تزود شبكة التجار بماكينات دفع حديثة سهلة الاستخدام، لافتًا إلى أن ذلك يقدم دون مصارف فتح حساب أو مصاريف إدارية للتاجر أو مصاريف تأمينية.

ورأى أن سوق حلول المدفوعات الرقمية تشهد تناميًا ملحوظًا، موضحًا أن OPay تهدف إلى تقديم بنية تحتية متكاملة لحلول المدفوعات الرقمية للعملاء، ما يعزز فرص الاعتماد على تقنيات التحول الرقمى وتعزيز مبدأ الادخار.

%300 نموًا مستهدفًا فى حجم أعمال 2022.. وإطلاق خدمة إصدار البطاقات البنكية مسبقة الدفع بالتعاون مع MDP

وعلى صعيد نمو حجم الأعمال، توقع محمود خضر، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بالشركة أن تحقق OPayنموًا فى حجم أعمالها بنسبة تصل إلى %300 بنهاية عام 2022، إضافة إلى استقطاب أكبر عدد من التجار إلى قاعدة عملائها.

ولفت “خضر” إلى أن شركته تجرى حاليًا مفاوضات مع أحد البنوك المحلية للحصول على رخصة ميسر دفع جديدة، منوهًا بأن OPay عقدت شراكة خلال المرحلة الماضية مع كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر كميسر دفع إلكترونى، من خلال نقاط البيع والتحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت بعد إصدار التراخيص اللازمة من البنك المركزى المصرى لصالح الشركة.

وتابع “خضر” قائلًا: تهدف الشركة للعمل على تقديم منظومة متكاملة للعميل، من خلال العمل عل توفير أكثر من خيار للدفع، موضحًا أن الشركة تتيح للتجار أكثر من 14خيارًا للدفع الرقمى.

وألمح إلى «OPay مصر» تهدف إلى توفير كل الخدمات عبر تطبيق الشركة من خدمات والدفع الرقمى أو الحجوزات، موضحًا أنها تعتزم اطلاق خدمة إصدار البطاقات البنكية مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة “إم دى بي”.

وذكر أن شركته تعتزم التقدم الانضمام إلى منظومة المدفوعات اللحظية كون هذه التقنية تمثل على حد تعبيره نقطة تحول جوهرية فى طرق الدفع والتحصيل وتنفيذ المعاملات المالية أونلاين، إذ ستسهم فى تقديم خدمات قيمة مضافة للعملاء وتسهيل عمليات البيع والشراء، موضحًا أن ذلك سيكون بمثابة نقلة نوعية فى خدمات الدفع الإلكترونى بجانب الخدمات الاعتيادية كالبطاقات الدفع المباشر والمحافظ الإلكترونية.

على صعيد آخر، كشف “خضر” عن دراسة الشركة الدخول فى أنشطة جديدة وتقديم خدمات غير مسبوقة فى السوق المصرية، وتبحث حاليًا الفرص الاستثمارية المثلى فى كل نشاط على حدة، من أجل تقديم خدمة متكاملة لعملاء الشركة بالتعاون مع البنوك والجهات المنظمة.

ورأى أن حزمة التشريعات والقوانين الصادرة عن البنك المركزى المصرى مؤخرًا ساهمت فى تنظيم عمل شركات المدفوعات الرقمية، ضمان حماية وسرية بيانات العملاء، فضلًا عن تنظيم اليات عمل سوق التكنولوجيا المالية فى مصر.

يذكر أن OPay بدأت عملها فى مدينة لاجوس فى عام 2018، ويصل عدد المتعاملين على منصات الدفع الخاصة بالشركة داخل نيجيريا إلى 25 مليون عميل بحجم عمليات تجاوز الـ10 مليارات دولار فى عام 2020، كما تقوم OPay أيضًا بإدارة 10 ملايين محفظة محمول.