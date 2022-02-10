شركة «OPay» تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لعملائها

أعلنت شركة ” OPay ” مصر لخدمات الدفع الإلكتروني عن إطلاقها لتطبيقها الإلكتروني والذي يتيح للعملاء سداد فواتيرهم من خلال التطبيق وذلك في إطار خطة الشركة والتي تستهدف زيادة الإدراك لعملية الشمول المالي والتحول الرقمي وفقا لخطة المجلس القومي للمدفوعات.

ويتيح التطبيق إمكانية إعادة شحن أرصدة الهواتف المحمولة والسداد الإلكتروني لعدد من الخدمات مثل فواتير الموبايل ودفع فواتير المرافق وكذلك سداد مصاريف المدارس والجامعات وغيرها عن طريق محافظ المحمول وباستخدام البطاقات البنكية وهي كلها طرق دفع مختلفة تناسب جميع العملاء بمختلف الفئات، كذلك توفير خدمات تقسيط عن طريق شركائنا من خلال التطبيق الإلكتروني.

وشهدت سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر ازدهارًا كبيرًا من حيث استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني والتي أحدثت تغييرا لدى المصريين في التعاملات المالية عبر الإنترنت بسبب دخول العديد من الشركات المتخصصة في ذلك المجال، الأمر الذي عمل على زيادة معدلات طرق السداد الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت.

من جانبه، قال هشام عز الدين رئيس قطاع الأعمال الرقمية وخدمات البطاقات لشركة “OPay”: إن إطلاق تطبيق “OPay” في السوق المصرية سيعمل على تلبية جميع احتياجات المواطنين والتي تتمثل في سدادهم لجميع الفواتير والخدمات من أي مكان يتواجدون به، كما يوفر العديد من العروض والقسائم المجانية لدى بائعي التجزئة في مصر ويعتبر واجهة سهلة لجميع القطاعات في السوق المصرية.

وأضاف “عز الدين” أن سوق المدفوعات الإلكترونية المصرية لديها أعلى نظم الأمن السيبراني، الأمر الذي وفره تطبيق OPay إذ استطاع التطبيق أن يحتوي على أعلى معدل أمان وضمان لحماية بيانات عملائنا، حيث نتبع القواعد الموضوعة من “PCI – DSS” وهى أعلى شهادة تُعطى للشركات التي اجتازت اختبارات أمن وسرية معلومات العملاء المعنية بمجال المدفوعات الإلكترونية والتي تتعامل مع بطاقات الائتمان من قِبل مجلس معايير الأمن الإلكتروني.

وأكد أن تطبيق شركة “OPay “سوف يظهر مدى قوة السوق المصرية واستقطابه للعديد من الشركات لتقديم أفضل ما يهم العميل المصري من احتياجات.

وأوضح “عز الدين” أن شركة OPay مزود لخدمات نقاط البيع، القبول، وبوابة دفع إلكتروني كما تقدم للمستهلك النهائي أحدث التقنيات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، والتي ندعم مبادرة الشمول المالي التي أطلقتها الدولة المصرية من خلال إطلاق تطبيق يمكن للعملاء القيام بمدفوعاتهم من خلاله بشكل فوري وآمن.

واختتم عز الدين حديثه قائلًا إن إطلاق تطبيق شركة OPay ما هو إلا مجرد بداية انطلاق في مجال الدفع الإلكتروني في السوق المصرية، وما سوف يأتي هو الوصول إلى أحدث التقنيات للمساعدة على إجراء جميع المعاملات بطريقة سهلة ومريحة، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على عقد شراكات مع كبار التجار والعلامات التجارية في مصر لتقديم أفضل تجربة للعملاء.

يذكر أن “OPay” مصر عقدت العديد من الشراكات الناجحة في مجال الدفع الإلكتروني وبالتحديد في المجال المصرفي حيث وقعت مؤخرًا مع أهم البنوك المصرية بروتوكول تعاون بموجبه ستقوم الشركة بتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنوك من خلال قبول مختلف أنواع التحصيلات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات البنكية، إضافة إلى رمز الاستجابة السريع “QR CODE” وخدمة Request to pay (R2P).