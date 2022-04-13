شركة «OPay» تحصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي لإصدار بطاقات مسبقة الدفع

أعلنت شركة OPay مصر المزود الرائد لحلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية عن حصولها على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري لإصدار بطاقات مسبقة الدفع من خلال تطبيق OPay، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للبطاقات أكبر مورد للبطاقات في السوق المحلية والإقليمية.

تعمل OPay مصر على إتاحة كافة حلول المدفوعات الرقمية في السوق المحلي وذلك من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع، والتي تمكن العملاء من إيداع مبلغ مالي بها، واستخدامها في السحب النقدي والمشتريات دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي، حيث تساهم هذه البطاقات في تزويد قاعدة عملاء OPay بدفعة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

وصرح محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة OPay: “سعداء للغاية بالتعاون مع الشركة المصرية للبطاقات؛ لإصدار البطاقات مسبقة الدفع، حيث توفر أكثر من خيار للدفع والتي ستسهم إلى حد كبير في مواصلة مساعينا إلى تقديم أفضل الخدمات غير المصرفية لعملائنا من خلال منظومة سلسة وميسرة تتمثل في بطاقات الدفع المسبق والتي تمكنهم من الاستفادة من خدماتها في عمليات البيع والشراء وتلبية احتياجاتهم المالية في أي وقت ومكان يتواجدون فيه”.

وأضاف ان هذا التعاون يأتي من اجل تعزيز عمليات الشمول المالي وكذا تطبيقا لخطة المجلس القومي للمدفوعات مشيرا الي المبادرة الرئاسية للإصلاح الاقتصادي وما نتج عنها من قرارات ومبادرات من البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في استقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب للسوق المصري خصوصا في مجال المدفوعات والتحصيلات والتكنولوجيا المالية في مصر.

كما أشاد بدور البنك المركزي في اصدار حزمة من القرارات التي تضمن التنافسية مما يعود على المواطن المصري لتقديم أفضل الحلول المالية التي تناسب جميع فئات المجتمع.

وصرح هشام عز الدين رئيس قطاع الأعمال الرقمية وخدمات البطاقات: ” نعمل جاهدين على تعزيز تواجدنا في السوق المحلي المصري وتقديم طرق دفع وتحصيل إلكتروني جديدة ودعم عملائنا من خلال منظومة شاملة، التي تساهم في دفع عجلة التحول الرقمي ودعم الشمول المالي والوصول إلى مجتمع لانقدي في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري وتوجهات الدولة المصرية في بناء مصر الرقمية 2030″.

كما اضاف عز ان شركة OPay سوف تقوم بربط الكارت المدفوع مقدما بتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة وذلك لتوفير جميع متطلبات العملاء حيث يمكن للعميل طلب اصدار البطاقة او الغائها من خلال التطبيق وياتي ذلك مع خطة الشركة للتوسع بفروعها في جميع انحاء الجمهورية.

واكد عز ان شركة OPay تسعي دائما لتقديم افضل الخدمات الالكترونية للسوق المصري مع الاخذ بالاعتبار جميع وسائل الحماية والامان الخاصة بعملاء الشركة.

الجدير بالذكر أن شركة OPay كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة المصرية للبطاقات العام الماضي، وذلك لإتاحة إصدار البطاقات البنكية.