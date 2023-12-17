شركة «OOCL» للحاويات تعلن وقف حجوزات البضائع المتجهة إلى إسرائيل

أعلنت شركة أورينت أفرسيز لخطوط الحاويات، والمعروفة باسم (OOCL)، عن وقف قبول البضائع من وإلى إسرائيل بأثر فوري وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب المشكلات التي تتعرض لها السفن التي تتجه للموانئ الإسرائيلية.

أكدت الشركة عبر بيان على موقعها الإلكتروني، مقتضب أنها لم تحدد الموعد النهائي لعودة الحجوزات لدخول للموانئ الإسرائيلية.

وأعلنت قرابة 5 خطوط ملاحية عالمية حتى الآن وقف أعمالها بمنطقة البحر الأحمر، وعدم المرور من مجرى قناة السويس.

تضم قائمة الشركات المعلنة لوقف سيرها بمنطقة البحر الأحمر والسير من رأس الرجاء الصالح، ميرسك الدنماركي، وخط MSC السويسري وخط CMA الفرنسي، وخط هاباج لويد الألماني، وخط ZIM الإسرائيلي، والذي أوقف خدماته بالبحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي.

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الأحد، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وأن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة، في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأشار في هذا الصدد إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس، شهدت اليوم الأحد عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 ملايين طن، من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتا عن قناة السويس، حيث عبرت اليوم ضمن قافلة الجنوب كلا من السفينة MAERSK SAIGON والسفينة CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB والسفينة MSC FABIENNE، وذلك على ضوء وجود هذه السفن في منطقة البحر الأحمر قبل الإعلان عن توجه هذه الخطوط الملاحية لتحويل رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من ٩ أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.

يشار إلى أن الخط الملاحي (OOCL)، هو خط لنقل الحاويات وجنسيته من هونغ كونغ حاوية الشحن والخدمات اللوجستية خدمة الشركة، والتي تعد إحدى شركات نقل دولية متكاملة للحاويات والخدمات اللوجستية والمحطات الطرفية ولها مكاتب في 70 دولة، ولديها 59 سفينة من فئات مختلفة، مع قدرة تتراوح من 2,992 إلى 21,413، بما في ذلك اثنين من السفن من فئة الجليد لظروف الطقس القاسية.