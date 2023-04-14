شركة OOCL تطلق أحدث سفينة حاويات في العالم بطاقة 24188 حاوية

أطلقت شركة Dalian COSCO KHI Ship Engineering والمعروفة بشركة (DACKS ) أحدث سفينة حاويات في العالم والتي تعمل بطاقة تصل إلى 24188 حاوية مكافئة، وذلك لصالح شركة شحن الحاويات في هونغ كونغ OOCL ( (Orient Overseas Container Line).

وبذلك تكون تلك السفينة تخطت ما قامت به شركة msc خلال مارس الماضي من تشغيل سفينة بطاقة تصل الى 24 ألف حاوية، إضافة إلى تشغيل خط Evergreen سفينة بطاقة تصل إلى 24116 حاوية مكافئة.

ويبلغ إجمالي طول السفينة الجديدة نحو 399.99 متر، وعرضها 61.3 متر، وعمقها 33.2 متر، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 24188 حاوية 20 قدما.

وحسب تقرير صادر عن الشركة ” ترجمته المال ” فانها تقوم من خلال سلسلة من التطبيقات التكنولوجية الجديدة، وذلك بهدف تحقيق تخفيضات إضافية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت شركة OOCL للشحن أنها طلبت 5 سفن جديدة بحمولات تزيد على 23 ألف حاوية مكافئة، وذلك بالاتفاق مع أكثر من ترسانة عالمية في هندسة السفن.

ومن المعروف أن الخطوط الملاحية تقوم بسباق الزمن في زيادة سعتها من السفن الضخمة في تداول الحاويات، حيث قامت شركة MSC السويسري بطلب عددا من السفن الضخمة والتي من أهمها MSC Irina و MSC Loreto ، بسعة تبلغ 24346 حاوية مكافئة، والتي تعد الأولى في سلسلة من ست سفن قيد الإنشاء في Yangzijiang Shipbuilding في الصين.

وكان حوض بناء السفن الصيني قد أشار إلى أن شركة COSCO للشحن طلبت 12 سفينة جديدة تعمل بالوقود المزدوج من الميثانول والتي سيكون لها أيضا سعة 24000 حاوية مكافئة.

وفي نفس السياق أصدرت مؤسسة البيمكو العالمية المتخصصة في النقل البحري، تقريرا الأسبوع الماضي، أشارت فيه إلى أن الخطوط الملاحية العالمية سجلت طلبات مرتفعة من السفن الجديدة والتي سيتم تدشينها قريبا، وذلك رغم انخفاض الطلب في النقل البحري مؤخرا، حيث وصف التقرير بأن الطلبات الجديدة قياسية، وهو ما قد يتسبب في انهيار في أسعار الشحن العالمية.

وأكد التقرير، إلى أن دفتر طلبات الحاويات الجديدة، سجل قرابة 7.54 مليون حاوية مكافئة، إلى حدوث تغيير كبير في الأسطول العالمي ، وذلك بالرغم من الانهيار في أسعار الشحن، إلا أن أصحاب السفن لديهم شهية لطلبات سفن الحاويات الجديدة واستمر سجل الطلبات ينمو.”

كما أنه خلال الثلاثين شهرًا الماضية، تم التعاقد على 8.61 مليون حاوية مكافئة للمستوى المتعاقد عليه خلال الـ 90 شهرًا السابقة.

كما زاد سجل الطلبات الآن لعشرة أرباع متتالية، ووصل إلى مستوى قياسي جديد في كل من الأرباع الأربعة الماضية، وعند 7.54 مليون حاوية مكافئة، أصبح الآن يساوي 28.9٪ من الأسطول الحالي.

كما أوضح التقرير أن سجل الطلبات الكبير سيؤدي إلى نمو كبير في الأسطول، على أن يكون التسليم المقرر لعام 2024 والباقي من عام 2023 والذي يبلغ حاليًا 5.03 مليون حاوية مكافئة، كما يقدر أن إعادة التدوير ستصل إلى ما يقرب من مليون حاوية مكافئة خلال تلك الفترة، وبالتالي قد يتجاوز الأسطول قريبًا 30 مليون حاوية مكافئة لأول مرة .

وفقًا لتقرير BIMCO ، فإن تسليم السفن سيزيد أيضًا من أنواع الوقود المستخدمة، وذلك بنحو 57% من الوقود المستخدم حاليا مع الاسطول العالمي، مشيرا إلى أن معظم السفن الجديدة تستخدم أنواع مختلفة من الوقود تصل الى 4 أنواع وهي زيت الوقود منخفض الكبريت، والغاز الطبيعي المسال ، والميثانول ، والأمونيا.