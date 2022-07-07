شركة OOCL تشهد نموًا كبيرًا في الإيرادات بواقع 5.2 مليار دولار

أعلنت شركة OOCL المتخصصة في نقل الحاويات، عن تحقيقها ارتفاعا غير مسبوق في ارباحها في الربع الثاني من عام 2022، ارتفع إجمالي إيرادات شركة أورينت لما وراء البحار (OOCL) بنسبة 52.4٪، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، لتصل إلى 5.285 مليار دولار، وذلك عبر بيان صادر عن الشركة.

يشار إلى أن هذه النتيجة هي رقم قياسي للشركة، وتحققت وسط ازدحام شديد في الموانئ حول الشبكة، مما أدى إلى انخفاض الرفع بنسبة 5.6٪ والقدرة على التحميل بنسبة 6.1٪.

ولاحظت OOCL أن عامل الحمولة الإجمالي كان أعلى بنسبة 0.5٪ عن نفس الفترة من عام 2021.

ومع ذلك، ارتفع إجمالي متوسط الإيرادات لكل حاوية نمطية بنسبة 61.5٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 بسبب ارتفاع معدلات الشحن بشكل ملحوظ.

في النصف الأول من العام، سجلت شركة نقل الحاويات المملوكة لـ COSCO زيادة بنسبة 61٪ في إجمالي الإيرادات، بينما انخفض إجمالي الرافعات بنسبة 7.4٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

خلال الفترة نفسها، ارتفع متوسط الإيرادات لكل حاوية نمطية بنسبة 74٪، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2021.

والخط الملاحي (OOCL)، هو خط لنقل الحاويات وجنسيته من هونغ كونغ حاوية الشحن والخدمات اللوجستية خدمة الشركة، والتي تعد احدى شركات نقل دولية متكاملة للحاويات والخدمات اللوجستية والمحطات الطرفية ولها مكاتب في 70 دولة، ولديها 59 سفينة من فئات مختلفة، مع قدرة تتراوح من 2,992 إلى 21,413، بما في ذلك اثنين من السفن من فئة الجليد لظروف الطقس القاسية.

وتعد الشركة عضو في التحالف الكبير الذي تم تشكيله في عام 1998 والذي يضم الأعضاء المؤسسون وهم هاباج لويد ( ألمانيا ) ، نيبون يوشن كايشا ( اليابان ) .