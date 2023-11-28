شركة ONE تعلن عن خدمة جديدة لربط غرب الهند بأمريكا الشمالية ضمنها ميناء دمياط

أعلن خط Ocean Network Express (ONE) السنغافورية عن تدشين خدمة جديدة تحت مسمى West India North America (WIN)، والتي تربط الساحل الغربي للهند والساحل الشرقي للولايات المتحدة وذلك بالمرور على العديد من الموانئ منها ميناء دمياط وقناة السويس.

وأكدت الشركة على أن خدمة WIN الجديدة ستوفر طريقًا أسبوعيًا من Hazira وNhava Sheva وMundra إلى نيويورك ونورفولك وسافانا وتشارلستون.

كما أنه من المقرر تتوقف الخدمة أيضًا في دمياط والجزيرة الخضراء وجدة، مما يوفر اتصالاً إضافيًا بوجهات البحر الأبيض المتوسط.

وعلق أبرامابار سينغ، المدير العام للتسويق الهندي في ONE India، قائلاً: “إن محطة حاويات Hazira هي بوابة إلى الحزام الصناعي النابض بالحياة في جنوب ولاية غوجارات وشمال ماهاراشترا ووسط الهند.

كما تشمل السلع الرئيسية السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (السلع الاستهلاكية سريعة الحركة) مثل الإلكترونيات، وكذلك المواد القابلة للتلف مثل المواد الغذائية وسلع التجزئة بما في ذلك المنسوجات والملابس، علاوة على ذلك، سيستفيد نقل المواد الكيميائية بين هذين البلدين من القدرة المباشرة والمتزايدة.

وحسب الخط الملاحي ONE فمن المقرر ان تكون الشركة السنغافورية هي المشغل الوحيد للخدمة، وستنشر تسع سفن حاويات بالتناوب التالي:

بن قاسم (باكستان) – الهزيرة (الهند) – نافا شيفا (الهند) – موندرا (الهند) – دمياط (مصر) – الجزيرة الخضراء (إسبانيا) – نيويورك (الولايات المتحدة) – سافانا (الولايات المتحدة) – جاكسونفيل (الولايات المتحدة) – تشارلستون ( الولايات المتحدة) – نورفولك (الولايات المتحدة) – دمياط – جدة (المملكة العربية السعودية) – بن قاسم، وستبدأ الخدمة في مايو 2024.

وحقق ميناء دمياط خلال العام الماضي 2022 كميات من البضائع بلغت حوالى 27 مليون طن من البضائع العامة، بينما بلغ ما تم تداوله خلال عام 2021 حوالي 26.9 مليون طن بنسبة زيادة 0.4%.

كما تداول الميناء حوالي 14 مليون طن بضائع محواة بالمقارنة مع 13.3 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة زيادة 5%، وبذلك يكون إجمالي كميات البضائع المتداولة عبر ميناء دمياط خلال عام 2022 نحو 41 مليون طن بالمقارنة بـ 40.2 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة زيادة 2%.

وبالرجوع لأعداد الحاويات المتداولة بالميناء بلغت خلال عام 2022 حوالي 1229525 حاوية مكافئة TEU، بالمقارنة بـ 1082976 حاوية مكافئة TEU خلال عام 2021 بنسبة زيادة 14% .