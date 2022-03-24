اقتصاد وأسواق

شركة ONE تضع استراتيجية النمو من خلال خطة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار

للمساعدة في تحقيق أهداف إزالة الكربون
السيد فؤاد 10:47 م, الخميس, 24 مارس 22 10:47 م, الخميس, 24 مارس 22

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صممت شركة Ocean Network Express (ONE) خطة استثمار بقيمة 20 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة للمساعدة في تحقيق أهداف إزالة الكربون.

وأعلنت الشركة أنه على وجه التحديد، سيتم تشغيل خطة الاستثمار البالغة 20 مليار دولار من عام 2022 إلى عام 2030، كما أعلن جيريمي نيكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ONE، أنه سيتم تنفيذ حوالي 50% من الاستثمار في المباني الجديدة، والباقي يغطي المحطات، والتكنولوجيا، والحاويات، وما إلى ذلك.

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وحسب نيكسون أنه منذ عامي 2020 و2021، كنا نشيطين فيما يتعلق بتأمين حمولة استئجار متوسطة إلى طويلة الأجل، واستأجرت ONE حتى الآن 38 سفينة تتراوح ما بين 7000 و24000 حاوية نمطية يتم تسليمها إلى أسطولها من عام 2020 حتى عام 2024، لذلك بدأت هذه العملية بالفعل، وستبدأ هذه الأصول في الظهور قريبا.

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يذكر أنه فى 2015 أصدر البرلمان الأوروبى بعض القواعد الجديدة لرصد ومتابعة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السفن، التى تأتى إلى موانئ دول الاتحاد، تبعتها فى 2016 بإرساء قواعد للمتابعة وإصدار شهادة التوافق للسفن.

وأصدرت المنظمة البحرية الدولية IMO القرار رقم 278، لسنة 2016 والخاص بنظام رصد ومتابعة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السفن.

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وأقرت المنظمة بأنه سوف يتم تفعيل قرارتها، بالنسبة لرصد ومتابعة الانبعاثات الكربونية من السفن حمولات 5000 طن فأكثر.

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بقلم السيد فؤاد

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