شركة «OCI» تقود أول عملية تزويد بالوقود الأخضر لسفينة حاويات من منطقة قناة السويس

أعلنت شركة OCI العالمية -اكبر منتج لوقود الميثانول في العالم- أنها بصدد إجراء أولي عملیات تزوید سفن الحاویات التجاریة بالوقود الأخضر لأول مرة في تاريخ صناعة النقل البحري، بالشراكة مع الخط الملاحي العالمي أي بى مولر میرسك.

وفي بيان صحفي قالت الشركة التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس ، أن السفينة ستنطلق من كوريا الجنوبية بعد تدشينها في رحلتها الاولى يوليو المقبل.

كانت OCI العالمية أعلنت في نوفمبر الماضي، على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، بدء التشغيل التجريبي لأول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ، عبر شركتها فيرتيجلوب بالشراكة مع الخط الملاحي ميرسك وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة.

ويشمل المصنع عند اكتمال جميع مراحله محللات كهربائية بطاقة 100 ميجاوات، تعمل عن طريق 260 ميجاوات من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وشركة فيرتيجلوب هي استثمار مشتركة بين OCI وشركة أدنوك الإماراتية ، ومقرها أبوظبي، وتعمل في إنتاج الأسمدة والأمونيا الخضراء بعدة دول، ووقعت الشركة ا

خلال مارس 2022 لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بالشراكة مع شركة سكاتك النرويجية.

وسيتم تزويد سفينة الحاويات بالميثانول الاخضر الذي يحمل العلامة التجارية OCi – HyFuels بعدة موانئ رئيسية في طريقها إلى قناة السويس عبر شمال اوروبا ، وستشهد منطقة قناة السويس الاقتصادية عملية تزويد السفينة بالوقود الأخضر عبر المصنع التابع لشركة فيرتيجلوب.

وذكر بيان الشركة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستشرف على عملية التزويد بالميثانول الأخضر ، وأضاف أن هذا الحدث سيعزز من جعل مصر مركزا لتزويد السفن بالوقود الأخضر.

وتابع البيان: قناة السویس تتحكم في نسبة 12 %من حركة التجارة البحریة الدولیة ویعبر من خلالها قناة 30 %من سفن نقل الحاویات بالعالم، وهي كثافة مرورية عالية تعني خلق طلب شدید على التزود بالمیثانول الأخضر وأیضا طلب على جمیع أنواع الوقود البدیل قلیل الانبعاثات الكربونیة.

وكان وفد ترأسه وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفقد موقع شركة OCI بمقرها في هولندا داخل ميناء روتردام بداية الأسبوع الحالي.

وقال بيان صادر عن المنطقة أن الزيارة تأتي للاطلاع على مستجدات الأعمال للتجهيزات الخاصة بتموين السفن التي توفرها الشركة لعملائها وكذلك تفقد خزانات الوقود خاصة الأمونيا وآليات العمل في هذا المجال لتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتخطط منطقة قناة السويس لتحويل موانئها لمركز عالمي في مختلف أشكال تموين السفن ، ومطلع الأسبوع الحالي شهد ميناء شرق بورسعيد أول عملية تموين وقود لسفينة بضائع عامة، لتدخل خدمة تموين السفن العابرة لقناة السويس حيز التنفيذ لأول مرة فعليا.

ترى OCI أن الميثانول الأخضر سيلعب دورا رئيسيا في مستقبل صناعة الشحن البحري وسيحل محل وقود السفن التقليدي.