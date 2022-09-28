شركة NVIDIA تصدر سلسة GeForce RTX 40 من بطاقات الرسومات

كشفت شركة NVIDIA المنتجة لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ، عن حقبة جديدة من سلسلة GeForce RTX 40 من وحدات معالجة الرسومات، المصممة لتقديم أداء ثوري للاعبين والمبدعين، بقيادة الشركة الجديدة،RTX 4090 ،مع قفزة هائلة في الأداء والكفاءة تصل إلى 4 مرات عن سابقتها.

تُقدم سلسلة RTX 40 أول وحدات معالجة رسومات في العالم استنادًا إلى بنية NVIDIA Ada Lovelace الجديدة، حيث ستوفر الهندسة المعمارية قفزة هائلة في الأداء والكفاءة والقدرات مقارنة بوحدات معالجة الرسومات من الجيل السابق.

وتم تصميم هذه البنية في البداية بدقة تصنيع عالية؛ مما جعلها واحدة من افضل بنية رسومية في العالم، كما تمتاز سلسلة RTX 40قفزات هائلة في الأداء والكفاءة.

اسعار و مساحات GeForce RTX 40

وتمثل حقبة جديدة من تتبع الأشعة في الوقت الفعلي والعرض العصبي، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء وحدات البكسل، كما تشمل وحدات معالجة الرسوميات الجديدة GeForce RTX 4090، ، وإصدارات GeForce RTX 4080نسخة 16 جيجابايت و 12 جيجابايت و تتوفر في 12 أكتوبر باسعار بدءًا من 1199 دولارًا و 899 دولارًا على التوالي.

تقنية DLSS 3

تدعم سلسلة وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 40 تقنية DLSS 3، وهو أداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي يطلق حقبة جديدة من العرض العصبي للألعاب والتطبيقات، كما أنها تعمل على إنشاء إطارات جديدة وعالية الجودة بدلا من وحدات البكسل.

وتعتمدDLSS 3 على ريادة الشركة في تقنيات الدقة الفائقة المسرعة بالذكاء الاصطناعي لتقديم جودة صورة رائعة ومعدلات إطارات تصل إلى 4 أضعاف على الدقة الأصلية، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة التي تحدد تجربة اللعب الشاملة.

تكرار تقنية Deep learning super sampling

كما تعد أحدث تكرار لتقنية Deep Learning Super Sampling والتي حازت على إعجاب النقاد كما أنها تقدم قدرة جديدة تسمى Optical Multi Frame Generation الذي يُنشئ التوليد البصري متعدد الإطارات إطارات ،

ويعزز DLSS Frame Generation الذي يتم تنفيذه كعملية لاحقة على وحدة معالجة الرسومات تجربة الاداء ، عبر زيادة معدلات الإطارات حتى عندما يتم اختناق اللعبة بواسطة وحدة المعالجة المركزية.

وستتوفر أكثر من 35 لعبة وتطبيق تدعم تقنية DLSS 3 قريبًا ،كما أنها تدعم أشهر محركات الالعاب في العالم منها : Unreal Engine و Unity، مع أكثر من 35 لعبة وتطبيقات تعلن الآن عن دعمها مثل Cyberpunk 2077 وميكروسوفت.