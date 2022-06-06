شركة «Nice Deer» لتكنولوجيا التأمين الصحي تجمع مليون دولار تمويلات

نجحت Nice Deer ، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال تكنولوجيا التأمين الصحي والمتخصصة في تقديم حلول تأمينية مبتكرة للسوق المصرية في جمع مليون دولار في جولة تمويل ما قبل التأسيس بقيادة صندوق DisrupTech Ventures .

وكانت Nice Deer قد تأسست في مطلع عام 2022 وتعمل حاليًا في مصر ، وتهدف إلى سد الفجوة بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي والمستفيدين من التأمين الصحي من خلال تسهيل التأمين وسداد المطالبات التأمينية، وتعتبر Nice Deer إحدى الشركات الشقيقه لشركة الشرق الأوسط لتنمية البرمجيات IT- Fusion الذي يعود تاريخ تأسيسها قبل 15 سنه كمزود للتكنولوجيا في مصر للتواصل والتفاعل بكفاءة مع مختلف الجهات المُمولة للخدمات الطبية، و كذلك إدارة حدود الائتمان الخاصة بهم، وتقديم مطالبات منتقاه لتحصيل المدفوعات بشكل أسرع.

تستخدم Nice Deer كمنصة ذات شاشة واحدة لربط مُقدمي الرعاية الصحية بالعديد من شركات التأمين الصحي و الجهات المُمولة للخدمات الطبية فضلاً عن تسهيل التواصل بين المرضى والأطباء ، كما تعمل منصة Nice Deer أيضًا على تسهيل الموافقة على صرف الأدوية والاشعة والتحاليل الطبية بطريقة فعالة وغير متكررة مع مراعاة شروط الوثائق التأمينية وعدم تخطى الحدود القصوى المحددة للصرف لكل مُستفيد.

و أكد المهندس مصطفى مدحت ، الرئيس التنفيذي لشركة Nice Deer ، “تهدف شركة Nice Deer أن تصبح الذراع المساعد لصناعة التأمين في مصر للنمو بسلاسة والعمل على سد الفجوة القائمة بين مُقدمي الخدمة والمستفيدين منها من خلال عدد من الخدمات والحلول الطبية الرائدة وبما يتماشى مع قانون التأمين الموحد ”

ومن جانبه قال مالك سلطان ،الشريك المؤسس لـ Disruptech VC نحن فخورين جدًا باستثمار Disruptech مع الفريق المؤسس لـ Nice Deer ، ونعتقد أن Nice Deer ستكون في وضع جيد لدعم خطط الدولة المصرية لزيادة أعداد المستفيدين من التأمين الصحي الخاص في مصر ، و ستستخدم Nice Deer شبكة التأمين الصحي الواسعة من مقدمي الرعاية الصحية و TPA للوصول إلى قطاعات جديدة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة . ومن خلال حلول التأمين الصحي مثل حسابات التوفير الصحية ، ستكون Nice Deer أول من يوفر تغطية تأمين صحي للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يتيح للموظفين في هذه الشركات الاستفادة من التأمين الصحي في دفع مصاريف العديد من الخدمات الطبية والصحية بما في ذلك صرف الروشتات والحصول على خدمات عيادات الأسنان والبصريات ودفع اشتراكات الصالات الرياضية وغيرها