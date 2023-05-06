شركة NETSCOUT تعلن مشاركتها في الدورة الخامسة من قمة FDC Summit

أعلنت شركة NETSCOUT العالمية لحلول الأمن السيبراني عن مشاركتها خلال فعاليات FDC Summit التي تنعقد تحت شعار Beyond Innovation تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبشراكة رسمية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 10-11 مايو المقبل بإحدي فنادق القاهرة الكبري .

وصرح المهندس عماد فهمي مدير التكنولوجيا بشركة NETSCOUT في منطقة الشرق الأوسط قائلا :” تحرص شركة NETSCOUT على تعزيز تواجدها في كافة الأحداث المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تنعقد في مصر والمنطقة العربية ، موضحاً أن قمة FDC تعد أحد أهم الأحداث التي فرضت نفسها بقوة على صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة خلال السنوات الماضية “.

أضاف :” من المقرر أن تتضمن مشاركتنا خلال فعاليات قمة FDC الكشف عن أحدث الحلول والمنتجات التي تتيحها NETSCOUT الرائدة في مجال الأمن السيبراني وحلول ضمان استكمال الخدمة لعملائنا في السوق المصري من مختلف القطاعات الرئيسية ، كما نستهدف من مشاركتنا المساهمة البناءة في الدفع بقاطرة التحول الرقمي من خلال رصد متطلبات واحتياجات مختلف العملاء من الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات في مصر ، ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال مشاركتنا في المؤتمر عن نتائج التقرير الدوري NETSCOUT DDoS THREAT INTELLIGENCE REPORT / FINDINGS FROM 2ND HALF 2022 المعني برصد أحدث التهديدات في مجال الأمن السيبراني “.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الخامسة من فعاليات FDC Summit تنعقد بشراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI والهيئة القومية للبريد وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRAوالمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات – EG-CERT وبرنامج رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.