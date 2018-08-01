شركة NEC للأمن تجري توسعات في مصر بمجال تأمين المطارات

سمر السيد:قال تاكاشى تسونيمى رئيس مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» إن شركة "NEC" العاملة فى مجال الأمن تقوم بعمل توسعات حالية لها فى مصر فى مجال تأمين المطارات، مشيرا إلى أن تلك الشركة تعمل بالسوق المحلية منذ 3 سنوات.ولفت فى تصريحات لـ"المال" إلى أن شركة "باناسونيك" للإلك

سمر السيد:

قال تاكاشى تسونيمى رئيس مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» إن شركة “NEC” العاملة فى مجال الأمن تقوم بعمل توسعات حالية لها فى مصر فى مجال تأمين المطارات، مشيرا إلى أن تلك الشركة تعمل بالسوق المحلية منذ 3 سنوات.

ولفت فى تصريحات لـ”المال” إلى أن شركة “باناسونيك” للإلكترونيات المنزلية حققت قفزة فى حجم مبيعاتها فى عيد الأم 21 مارس الماضى، وأضاف أن شركة “تويوتا تسوشو” العاملة فى مجال التجارة وسعت من حجم استثماراتها المحلية فى مجال محطات الطاقة، مشيرا إلى أنه بالرغم من عدم وجود أى بيانات لديه حول حجم تلك التوسعات إلا أن الشركة لديها نية كبيرة فى توسيع مشاركتها فى المشروعات الحكومية السكنية التى تشهد طفرة كبيرة حالياً.

وقال إن شركتى “ميتسوبيشي” و”توشيبا” تعملان فى المرحلة الأولى للخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن هناك منافسة فى هذا المجال مع الشركات الكورية والصينية، مضيفا أن أسعار منتجات تلك الشركات منخفضة مقارنة بنظيرتها المقدمة من الشركات اليابانية إلا أن جودة منتجاتهما تختلف بالطبع بينهما.