اقتصاد وأسواق

شركة MTS : التسجيل المسبق للشحنات يقلص زمن الإفراج الجمركى ليومين فقط‎

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته وزارة المالية اليوم حول المنظومة
منى عبدالباري 2:36 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 2:36 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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قال المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS _ المسؤولة عن تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمركية – تستهدف تقليص زمن الإفراج المسبق عن الشحنات الجمركية إلى 48 ساعة.

ولفت إلى أن المنظومة اختصرت 30 خطوة كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع.

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جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته وزارة المالية اليوم حول المنظومة.

جدير بالذكر أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمركية سيبدأ تطبيقها إلزاميا يوليو المقبل، وذلك على الواردات، والموانئ البحرية فقط كمرحلة أولى، لتمتد فيما بعد للموانئ البرية والجوية، وتشمل الصادرات أيضا.

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بقلم منى عبدالباري

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