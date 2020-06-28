شركة «MTI»: تنفي وقف تسليم هواتف «هواوي» للتجار بحجة رسم 5%

نفي أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين بشركة “إم ام جروب” للصناعة والتجارة العالمية MTI، صحة تداول الأنباء المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التى تشير بتوقف شركته عن تسليم حصص التجار من هواتف هواوي الصينية بحجة رسم تنمية الموارد الذي تم تطبيقه علي أجهزة الهواتف بنسبة 5% خلال الأيام الماضية.

أكد الغنام لـ”المال” أن الشركة لديها استراتيجية تسويقية تعتمد على تسليم حصص تجار الهواتف المحمولة وفق البرامج المتفق عليها فى ضوء سد متطلبات السوق المحلية.

وأضاف أن الشركة قامت الآونة الماضية بتحفيز التجار للترويج هواتف هواوي عن طريق صرف حوافز استثنائية على الكميات المباعة للمستهلك النهائي.

على جانب آخر، علق مدير علات المستثمرين على زيادة أسعار بعض الهواتف المحمولة في السوق المحلية على خلفية تطبيق ضريبة رسوم التنمية على أجهزة “سمارت فون” بنسبة 5% التى تم تطبيقها الأيام القليلة المقبلة.

وألمح إلى حدوث زيادات سعرية مرتقبة على الشحنات المرتقبة من الهواتف المحمولة التى سيتم استيرادها من الخارج بسبب زيادة التكلفة التى نتجت عن ارتفاع أسعار العملة الأجنبية وفرض ضريبة 5% على الأجهزة المباعة.

من جانبه، نفي مصدر مسىئول بشركة هواوي مصر لأجهزة المستهلك، إقرار أي ذيادات أسعار هواتفها المطروحة في السوق المحلية.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، احتلت العلامة الصينية «هواوى» في المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة، مستحوذة على حصة سوقية 12.5%، من إجمالى مبيعات أجهزة “سمارت فون” خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.