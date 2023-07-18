شركة «MTI» تستحوذ على 40% من «بي فارما» بالشراكة مع «بي إنفستمنتس» القابضة

اعلنت شركة إم إم جروب “MTI”، عن موافقة مجلس الإدارة على استثمار 205 مليون جنيه كحد أقصى للاستحواذ على 40% من شركة بي فارما المتخصصة في مجال توزيع وتجارة الادوية، بالشراكة مع ” بي انفستمنتس القابضة”.

وكانت شركة بي فارما وبالشراكة مع صندوق مصر السيادي ، من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، قد قاما باطلاق شركة” EZ International ” بالشراكة مع مجموعة العزبي .

وذلك لتقديم خدمات لوجستية وادارية للمؤسسات الصيدلية، وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية.

وقال خالد محمود الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إم إم جروب “MTI”، ان قطاع الرعاية الصحية المتخصصة وخدمات تجارة وتوزيع الأدوية في مصر، شهد نموا كبيرا، وهي فرصة استثمارية جيدة جدا مع شركاء من ذوي الخبرة في القطاع المالي والدوائي.

وقال حازم بركات الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة ، ان قطاع الأدوية يعد امرا حيويا في مصر، ويسعدنا ان نرحب بشركة إم تي آي، كشريك لنا في هذا المجال.