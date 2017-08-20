شركة MTI تجنى 28 مليون جنيه من لاند روفر و23 من جاجوار

المال ـ خاص:حققت شركة MTI وكيل لاند روفر خلال شهر يونيو الماضى؛ مبيعات من سيارات العلامة الانجليزية بقيمة 28.2 مليون جنيه بالإضافة إلى 22.9 مليون جنيه من جاجوار.وباعت السبارة جاجوار F-Pace بقيمة 16.7 مليون جنيه لعدد 6 وحدات بسعر 2.8 مليون جنيه للسيارة. وقد بلغت مبيعاتها الإجمالية منذ بداية 2017

المال ـ خاص:

حققت شركة MTI وكيل لاند روفر خلال شهر يونيو الماضى؛ مبيعات من سيارات العلامة الانجليزية بقيمة 28.2 مليون جنيه بالإضافة إلى 22.9 مليون جنيه من جاجوار.

وباعت السبارة جاجوار F-Pace بقيمة 16.7 مليون جنيه لعدد 6 وحدات بسعر 2.8 مليون جنيه للسيارة. وقد بلغت مبيعاتها الإجمالية منذ بداية 2017 وحتى الآن 13 سيارة؛ حيث باعت أيضًا 5 سيارات خلال مارس وسيارتين فى يناير السابق له.

أما جاجوار XF فقد بلغت إيراداتها خلال يونيو الماضى 3.4 مليون جنيه من بيع سيارتين فقط فيما بلغت إيرادات جاجوار XE نحو 2.8 مليون جنيه.

يذكر أن المبيعات الإجمالية للسيارة جاجوار XF خلال العام الجارى 13 سيارة فيما وصلت مبيعات جاجوار XE إلى 4 وحدات. وباعت جاجوار F Type 4 وحدات فقط منذ بداية 2017 موزعة بواقع سيارتين فى كل من أبريل ومارس الماضيين.

وعلى صعيد العلامة لاند روفر فإن طراز «رينج روفر» قد باع 3 سيارات بقيمة 13.3 مليون جنيه بسعر 4.4 مليون جنيه للسيارة الواحدة؛ فيما بلغت إيرادات العلامة الانجليزية من طراز ديسكفرى سبورت 5.7 مليون جنيه من بيع 3 سيارات بسعر 1.9 مليون جنيه للوحدة.

ووصلت إيرادات لاند روفر من طراز ديسكفرى الجديد كليًا إلى 9.1 مليون جنيه من بيع 3 وحدات بسعر 3 مليون جنيه للسيارة الواحدة.

وقد فشلت لاند روفر إيفوك فى تسجيل مبيعات نهائيًا خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين لتتجمد مبيعاتها خلال العام الجارى عند 17 سيارة موزعة بواقع سيارتين فى أبريل و8 سيارات فى مارس و5 خلال فبراير بالإضافة إلى سيارتين فى يناير.

وبلغت مبيعات العلامة الانجليزية الإجمالية خلال النصف الأول من العام الجارى 62 وحدة.