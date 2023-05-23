شركة MTA المصرية تقتنص أعمال التصميمات الحضرية والمعمارية لمشروع «ديراب الرياض»

كشف محمد طلعت رئيس مجلس إدارة شركة محمد طلعت معماريون MTA عن حصول شركته على أعمال تنفيذ كافة أعمال التصميمات الحضرية والمعمارية لمشروع ديراب الرياض، والتي تتولى تطويرها شركة ثمارية العقارية.

وأضاف طلعت أن المشروع يقع في جنوب مدينة الرياض، عبارة عن تطوير متكامل لمنظقه ديراب شرق الرياض على مساحه 13 مليون متر مربع من خلال إنشاء مجتمع متكامل سكني تجاري إداري ترفيهي يضم كل الخدمات التعليميه والصحية التي تحتاجها المنطقة.

موقع مميز

وأوضح طلعت أن المشروع يقطعه وادي بالطول، ما أعطي نقطة جذب يمكن استغلالها وتطويرها لتصبح مزارًا لأهل الرياض وكل المناطق المجاورة.

مكونات المشروع

وأكد طلعت أن المشروع يضم المساحات المختلفة للسكني و التجاري و التعليمي والإداري، كما يشمل أكثر من 2 مليون متر من المناطق التجارية والإدارية والترفيهيه عبارة عن بوليڤارد بطول المشروع وموازي للوادي ويعتبر هو الشريان الرئيسي كما يضم مجموعه من المدارس والمستشفيات والجامعات والمباني الإدارية.

وذكر أن التعاقد على تنفيذ التصميمات المعمارية والهندسية لهذا المشروع يعد بداية مرحلة جديدة لتوسع أنشطة شركته داخل السعودية، تزامنا مع رؤيه المملكة 2030، وحركة التنمية والتطوير الهائل التي تشهدها خلال الفتره الأخيرة.

سابقة الأعمال

الجديد بالذكر أن هذه الخطوة تمثل المشروع العاشر لشركة محمد طلعت معماريون في مدينة الرياض، والخامس عشر داخل السعودية.

وعملت MTA في مشروعات كثيرة في المملكة، منها التجاري والادري والسكني، وعلى رأس هذه المشروعات مشروع ليسن ڤالي ويضم أكثر من 40 مبني تجاريًا إداريًا وبرج فندقي يتكون من 28 دورًا.