شركة MSI تطرح سلسلة جديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمول المزودة بالجيل 12

طرحت شركة MSI لأجهزة الألعاب وحلول الأعمال المبتكرة في أكثر من 130 دولة، آخر إصداراتها من سلسة HX للكمبيوتر المحمول المزودة بأحدث إصدار من معالجات شركة Intel® من الجيل 12 التابع لسلسة HX وأقوى وحدات معالجة رسوميات (كارت الشاشة) للكمبيوتر المحمول في السوق NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop، علاة على حلول التبريد الحصرية من MSI، لتواصل دعمها لعالم الألعاب والرياضات الإلكترونية وإنشاء المحتوى والأعمال.

وأعرب ديريك تشن، مدير المبيعات والتسويق حول العالم في MSI Notebook: عن سعادته بالإطلاق الجديد للشركة وقال: “ترتكز رؤية الشركة على ثلاثة قيم رئيسية وهي تطوير أجهزة تتسم بأداء فائق، أحدث التكنولوجيات المبتكرة، وأفخم الخامات والتصاميم الأنيقة. حيث تلتزم MSI دائمًا بالتطرق لأدق التفاصيل والتأكد من تناغم عناصر جميع أجهزتها، وذلك للحفاظ على ريادتها في القطاع وتعزيز تجربة مستخدم فريدة”.

وفيما يخص الأرباح قال إيدي تشن، مدير التسويق للشرق الأوسط MSI Notebook: “بلغت أرباح الشركة 1.8 مليار دولار في الربع الرابع من 2021، فضلًا عن نمو مبيعات الشركة بنسبة مئوية مكونة من رقمين مقارنة بالعام الماضي. وعلى مدار تاريخها، استطاعت الشركة تحقيق أعلى نسبة مبيعات لأجهزة الألعاب عالميًا لعدة أعوام، علاوة على تحقيقها أرباحا بلغت 4.9 مليار دولار بعام 2020 رغم تفشي الجائحة، مما يؤكد على تفضيل المزيد من المستخدمين للعلامة التجارية “.

وأضاف إيدي: “تنتشر MSI في مصر من خلال شبكة أكبر الموردين المعتمدين في جميع أنحاء الجمهورية مثل: BTECH، 2B، Raya، ويمكن شراء أجهزتنا أيضًا من خلال قنوات البيع عبر الإنترنت مثل Amazon وnoon و Egypt Laptop و CompuScience و ECC وغيرهم، فضلًا موقع MSI الإلكتروني، إذ يمكنك الاطلاع على الأجهزة المتاحة وأماكن توفرها”.

ومن جانبه، قال سام، كبير مهندسي إدارة المنتجات في MSI Notebook: “يعد هذا الإطلاق الثالث لشركة MSI خلال العام الجاري، تتابع به الشركة توفير أكثر الأجهزة تفردًا لتغير مفهوم المستحيل في عالم التكنولوجيا، وعليه، تأتي سلسة HX الفريدة من الجيل 12 وبالأخص MSI Titan GT77 Gaming Laptop لتؤكد على تلك القيم برأس مال يتخطى 280 مليون دولار. علاوة على ذلك، تعد MSI واحدة من الشركتين الوحيدتين على مستوى العالم اللتان يقومان بتصنيع جميع مكونات أجهزتهم، لتصبح بذلك الداعم الحقيقي والمفضل لدى فئة مستخدمين من أهم الفئات المتزايدة في شتى الأسواق العالمية وهي فئة هواة الألعاب، بالإضافة إلى فئة صانعي المحتوى.”

يعتبر MSI Titan GT77 Gaming Laptop أحد أهم إصدارات السلسة المطروحة، حيث يتربع على عرش أقوى أجهزة كمبيوتر المحمولة للألعاب على الإطلاق، وذلك لأنه يجمع بين آداء أقوى المعالجات التي طرحتها Intel® من الجيل 12 (i9 HX) تدعم 16 نواه، ووحدة معالجة رسوميات NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU، ليوفر تجربة لعب غير مسبوقة في عالم الحواسب المحمولة، إذ أعلنت MSI أن الجهاز قادر على العمل بقوة مذهلة تبلغ 250 وات بفضل نظامه المعتمد على المعالجين وبدون الحاجة للتضحية بأي عمليات جارية حتى تحت الضغط الكامل. كما فاز تصميم Titan GT77 بجائزة Red Dot Design 2022 لأفضل تصميم مستوحى من السيارات الرياضية، والذي يأتي مع مبادل هواء شبكي علوي لزيادة كفاءة التبريد وشريط Mystic Light الإسقاطي الرائع.