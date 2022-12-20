شركة «MSD مصر» توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مرسال لرعاية مرضى السرطان

وقعت شركة MSD مصر مذكرة تعاون مع مؤسسة مرسال، بهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك من خلال دعم بناء القدرات من خلال تدريب HTA (تقييم التكنولوجيا الصحية)، وزيادة الوعي تجاه رعاية مرضى سرطان الثدي والرئة وعنق الرحم، يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة وسعيها المستمر نحو دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة.

وقع المذكرة كل من الدكتور حازم عبد السميع، العضو المنتدب لشركة MSD مصر، وهبة راشد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مرسال.

يهدف هذا التعاون إلى دعم التطوير المستمر، وبناء الكفاءات، وتنمية مهارات أفراد الأطقم الطبية المتخصصة بما في ذلك الأطباء والصيادلة في مؤسسة مرسال في مجالات اقتصاديات الدواء، وتقييم التكنولوجيا الصحية، وذلك من خلال تنظيم ورعاية عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، والبرامج المعتمدة، وورش العمل، والمؤتمرات، إلى جانب دعم أنشطة التواصل من أجل زيادة التوعية المجتمعية عن طريق الفعاليات، والمؤتمرات، والحملات الإعلامية، وحملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة مرسال وMSD مصر، لتعريف المواطنين وشركاء النجاح من كافة القطاعات بأهداف مؤسسة مرسال، ودورها في إدارة وتمويل غير القادرين.

شركة MSD مصر تسعى لدعم مؤسسات المجتمع المدني

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور حازم عبد السميع العضو المنتدب لشركة MSD مصر، إن التعاون مع مؤسسة مرسال يأتي ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني التي توفر الرعاية الصحية للمرضى، وذلك في إطار سعينا المتواصل إلى رفع مستوى الرعاية الصحية التي تقدم لغير القادرين، للحصول على أعلى مستوى من الخدمات الصحية والرعاية الطبية، في ظل إيمان الشركة بحق الجميع في الحصول على مستوى خدمة جيد.

في نفس السياق، أوضح الدكتور كريم عبد الوهاب، رئيس قسم تفعيل سياسات، تقييم وإدراج الدواء في شركة MSD مصر، إن مؤسسة مرسال لعبت دورًا مؤثرًا في مجال الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية، خاصة مع تفشي جائحة كورونا، إذ استطاعت توفير خدمات طبية متنوعة للمرضى، مؤكداً على أهمية دور المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية الصحية في خدمة المرضى، ولذلك تسعى الشركة إلى دعمها وتوفير التدريب اللازم لها لمساعدتها على أداء دورها على أكمل وجه.

ومن جانبها، أعربت هبة راشد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مرسال عن سعادتها بالتعاون مع شركة MSD مصر، لافتة إلى أهمية دعم الجهات المختلفة حتى تستطيع المؤسسة استكمال دورها في توفير العلاج والرعاية لكل المرضى، وحتى تتمكن مرسال من تقديم خدماتها لعدد أكبر من طالبي العلاج، وأعربت هبه راشد على أهمية التعاون مع ام اس دي في زيادة الوعي و الوقاية عن طريق التطعيم ضد سرطان عنق الرحم إيمانا” من الجمعية في اهمية التطعيم و الطب و الوقائي و ليس فقط العلاج ،، ووجهت الشكر لمسؤولي الشركة لحرصهم على دعم مرسال و فرقها الطبية.

مؤسسة مرسال عدد من الخدمات المتنوعة للمرضى

وتقدم مؤسسة مرسال عدد من الخدمات المتنوعة للمرضى، خاصة مرضى الأورام إذ تقدم خدمات الفحص والمتابعة، وتوفير أحدث علاجات الأورام ومن أحدثها العلاج المناعي، وتدعم التدخلات الجراحية والعلاج الإشعاعي في المراكز المتخصصة، معتمدة على التبرعات. جدير بالذكر، أن شركة MSD مصر كان لها مبادرات فعالة في عدد من المجالات أهمها، عقد شراكة مع مؤسسات غير هادفة للربح تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي بهدف رفع الوعي في صعيد مصر حول وسائل تنظيم الأسرة وصحة المرأة، فضلاً عن إطلاق حملات توعية مستمرة في مختلف الموضوعات التي تخص الصحة العامة ومن أهمها، فيروس الورم الحليمي البشري وما قد يسببه من سرطانات، ورفع الوعي حول طرق الفحص المبكر للأورام مثل سرطان الثدي والرحم والرئة، إلى جانب حملات هادفة لحياة صحية لمريض السكري.