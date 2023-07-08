شركة «MSD» للأدوية تحقق 423 مليون جنيه مبيعات بالربع الأول من 2023

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«MSD» للأدوية مبيعات بقيمة 423 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

قال الدكتور حسام عبد السميع، مدير عام شركة «MSD» للأدوية في مصر، أن الشركة تستهدف طرح عدة أدوية خلال العامين المقبلين عالميًا.

وأضاف أن الأدوية ستكون لعلاج الأورام، والتطعيمات، موضحًا أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على زيادة حجم استثمارتها في السوق المصرية.

وحول توطين صناعة الأدوية، كشف عن استيراد جميع منتجات الشركة من الخارج في الوقت الحالي، والعمل خلال الفترة الحالية على توطين صناعة عدد من المنتجات في مصر بخطة محددة بحيث تضمن الشركة انتظام سلاسل التوريد لكل الأصناف.

كما وقعت شركة MSD مصر مذكرة تعاون مع مؤسسة مرسال، بهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك من خلال دعم بناء القدرات من خلال تدريب HTA (تقييم التكنولوجيا الصحية)، وزيادة الوعي تجاه رعاية مرضى سرطان الثدي والرئة وعنق الرحم، يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للشركة وسعيها المستمر نحو دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة.

يهدف هذا التعاون إلى دعم التطوير المستمر، وبناء الكفاءات، وتنمية مهارات أفراد الأطقم الطبية المتخصصة بما في ذلك الأطباء والصيادلة في مؤسسة مرسال في مجالات اقتصاديات الدواء، وتقييم التكنولوجيا الصحية، وذلك من خلال تنظيم ورعاية عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، والبرامج المعتمدة، وورش العمل، والمؤتمرات، إلى جانب دعم أنشطة التواصل من أجل زيادة التوعية المجتمعية عن طريق الفعاليات، والمؤتمرات، والحملات الإعلامية، وحملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة مرسال وMSD مصر، لتعريف المواطنين وشركاء النجاح من كافة القطاعات بأهداف مؤسسة مرسال، ودورها في إدارة وتمويل غير القادرين.