شركة «MSD» تحقق مبيعات بقيمة 355 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022

حققت شركة «MSD» مبيعات بقيمة 355 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات «MSD» في عام 2021، إلى 1.1 مليار جنيه.

أكد الدكتور حسام عبد السميع، مدير عام شركة «MSD» للأدوية في مصر، أن الشركة تستهدف طرح عدة أدوية خلال العامين المقبلين عالميًا.

وقال «عبد السميع»، إن الأدوية ستكون لعلاج الأورام، والتطعيمات، موضحًا أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على زيادة حجم استثمارتها في السوق المصرية.

وحول توطين صناعة الادوية، كشف عن استيراد جميع منتجات الشركة من الخارج في الوقت الحالي، والعمل خلال الفترة الحالية على توطين صناعة عدد من المنتجات في مصر بخطة محددة بحيث تضمن الشركة انتظام سلاسل التوريد لكل الأصناف.

أعلنت شركة إم إس دي لصحة الحيوان «MSD»، أحد المؤسسات التابعة لمجموعة ميرك الأمريكية، عزمها الاستحواذ على أصول شركة «LIC Automation Ltd»، النيوزيلاندية، ولم يتم الكشف عن الشروط المحددة للاتفاقية حتى الآن وفق بيان صحفي للمجموعة.

وقال ريك ديلوكا، رئيس «MSD» لصحة الحيوان: «يسعدنا اتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام من خلال الاستحواذ على تقنية شركة «LICA»، حيث نواصل توسيع محفظتنا بمنتجات وتقنيات تكميلية لتعزيز رفاهية الحيوانات والنتائج لعملائنا».

وتابع: «تساعد مجموعتنا من الإدارة المحسّنة لمزارع الألبان وحلول ذكاء الثروة الحيوانية لصناعة الألبان في تلبية احتياجات العملاء المتطورة لمزارعي الألبان وتقوية ريادتنا في تشكيل مستقبل صحة الحيوان».