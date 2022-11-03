شركة «MSD» تحقق مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة «MSD» مبيعات في سوق الدواء المصري بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال عام 2021.

أعلنت شركة إم إس دي لصحة الحيوان «MSD»، أحد المؤسسات التابعة لمجموعة ميرك الأمريكية، عزمها الاستحواذ على أصول شركة «LIC Automation Ltd»، النيوزيلاندية، ولم يتم الكشف عن الشروط المحددة للاتفاقية حتى الآن وفق بيان صحفي للمجموعة.

«LICA» هي شركة تابعة لمؤسسة تحسين الثروة الحيوانية (LIC)، وهي جمعية تعاونية مملوكة للمزارعين مقرها نيوزيلندا ورائدة عالميًا في علم الوراثة القائم على المراعي وتحسين إنتاجية القطيع.

توجد «LIC» لتقديم ابتكارات جينية وتكنولوجية فائقة لمساعدة مساهميها في تربية حيوان مربح بشكل مستدام.

وتتيح عروض «LICA» الآلية، بما في ذلك حلول تقنية «Protrack»، لمزارعي الألبان جمع معلومات دقيقة عن الصحة وعادات الحلب للأبقار الحلوب، مما يدعم جهودهم في إدارة القطيع، وتحليل الحليب في الوقت الفعلي، وتقييم الحيوانات والصحة الإنجابية.

وقال ريك ديلوكا، رئيس «MSD» لصحة الحيوان: «يسعدنا اتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام من خلال الاستحواذ على تقنية شركة «LICA»، حيث نواصل توسيع محفظتنا بمنتجات وتقنيات تكميلية لتعزيز رفاهية الحيوانات والنتائج لعملائنا».

وتابع: «تساعد مجموعتنا من الإدارة المحسّنة لمزارع الألبان وحلول ذكاء الثروة الحيوانية لصناعة الألبان في تلبية احتياجات العملاء المتطورة لمزارعي الألبان وتقوية ريادتنا في تشكيل مستقبل صحة الحيوان».

حققت شركة «ميرك» للأدوية مبيعات بالسوق المصرية بقيمة 2 مليار جنيه خلال عام 2021.

كما نجحت شركة «ميرك» في تحقيق مبيعات خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بلغت نحو 552 مليون جنيه، بنسبة نمو 4.7%، بينما حققت مبيعات خلال الفترة من أبريل 2021 إلى أبريل 2022 بقيمة 1.7 مليار جنيه.

وتتنوع محفظة منتجات شركة «ميرك» بين علاجات السرطان، والتصلب المتعدد، والعقم، والغدد الصماء والاضطرابات الأيضية وأمراض الأعصاب والروماتيزم وكذلك الأمراض القلبية الوعائية.

كما تتميز الشركة في مجال الأبحاث والتطوير وتصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الحيوية في العديد من المجالات المتخصصة حيث قدمت الشركة أدويه هامة في السوق المصري مثل عقار «جلوكوفاج» لعلاج السكر و«كونكور» لضغط الدم المرتفع.