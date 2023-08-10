شركة MSC توقع اتفاقا لبناء 10 سفن جديدة تعمل بالوقود المزدوج (LNG)

أعلنت شركة البحر الأبيض المتوسط ​​للشحن (MSC) عن توقيعها تعاقد جديدا مع حوض بناء السفن الصيني Zhoushan Changhong الدولي لبناء 10 سفن حاويات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (LNG)..

وحسب تقرير للشركة، والتي تتخذ من سويسرا مقراً لها، فان الـ 10 سفن سعة 10300 حاوية مكافئة للتسليم بين النصف الثاني من 2026 و2027، ولم يتم الكشف عن قيمة بناء السفن حتى الآن، فيما ترفع الصفقة دفتر طلبات الشركة في حوض بناء السفن إلى 20 سفينة.



يذكر أن MSC قد وقعت اتفاقية لبناء عشر سفن أخرى تعمل بالوقود المزدوج (LNG) بسعة استيعابية تبلغ 11500 حاوية مكافئة، لتسليمها في عامي 2025 و 2026 مقابل 120 مليون دولار لكل منها.

ويعد لدى شركة MSC دفتر طلبات كبير يصل إلى 60 سفينة حاويات وقود مزدوج (LNG) ، بعضها جاهز أيضا للأمونيا.

وتقوم شركة MSC تشغل الآن 774 سفينة تضم أكثر من 5.2 مليون حاوية مكافئة ، بما في ذلك 276 سفينة مملوكة من 2.48 مليون حاوية مكافئة، كما أنه لدى المشغل السويسري الإيطالي 116 سفينة بأكثر من 1.44 مليون حاوية مكافئة عند الطلب، بما في ذلك السفن الملتزمة بمواثيق طويلة الأمد من مزودي الحمولة.