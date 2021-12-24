شركة MSC تشتري قسم الموانئ الأفريقية التابع لمجموعة Bolloré Group مقابل 6.4 مليار دولار

قدمت شركة الشحن العالمية العملاقة MSC السويسرية عرضًا بقيمة 6.4 مليار دولار للاستحواذ على عمليات أفريقيا لمجموعة Bolloré Group، وهي تكتُّل فرنسي للنقل واللوجستيات. وأعلنت مجموعة Bolloré أنها تلقّت عرضًا من MSC Group للاستحواذ على 100% من Bolloré Africa Logistics، والتي تضم جميع أنشطة النقل والخدمات اللوجستية لمجموعة Bolloré في أفريقيا.

وقالت Bolloré Group، في بيان: “منحت مجموعة Bolloré مجموعة MSC حصرية حتى 31 مارس 2022 لتمكين مجموعة MSC من إتمام الصفقة، بالإضافة إلى مرحلة إضافية من العناية الواجبة والمفاوضات التعاقدية”.

وأضافت الشركة أن قرار ممارسة خيار العرض هذا وتوقيع الاتفاقيات ذات الصلة لا يمكن أن يتم إلا بعد استشارة الهيئات الممثلة للموظفين وتنفيذ إعادة التنظيم الداخلي،

وسيتطلب إكمال البيع أيضًا موافقة السلطات التنظيمية والمنافسة، بالإضافة إلى بعض الأطراف المقابلة لـ Bolloré Africa Logistics.

واعتبرت شركة MSC، والتي تعد الخط الأول عالميًّا من حيث نقل الحاويات خلال العام الحالي أن اتفاقية الاستحواذ على عمليات Bolloré في إفريقيا هي خطوة مهمة نحو تحقيق خططها الطموحة لتوسيع خدماتها في القارة.

وتمتلك شركة الشحن العملاقة حاليًّا 50 خدمة للمحيطات والمغذي في أفريقيا، وتجري 123 خدمة أسبوعية في 60 ميناء أفريقيًّا.

ومجموعة Bolloré، التي تخطط للخروج من أفريقيا منذ عام 2020، موجودة في 42 ميناء أفريقيًّا وتدير 16 محطة حاويات في القارة، وتوظف حوالي 20.000 شخص،

كما تدير الشركة ثلاثة امتيازات للسكك الحديدية وهي سيتاريل في بوركينا فاسو، وكامريل في الكاميرون، وبنيراي في بنين.

الشركة مملوكة للأغلبية وتسيطر عليها عائلة رجل الأعمال الفرنسي فينسينت بولوريه، وفي عام 2018، فتحت المحاكم الفرنسية تحقيقًا رسميًّا بشأن ما إذا كانت شركة السيد بولوريه قد استخدمت الرشوة لبناء عمليات الموانئ الأفريقية، وفي فبراير 2021 دفعت Bolloré قرابة 14.5مليون دولار لتسوية تحقيق ذي صلة في عملياتها في توغو.

رغم خروجها من صناعة النقل والخدمات اللوجستية في إفريقيا، قالت Bolloré Group إنها ستظل منخرطة بقوة في صناعة الإعلام في القارة،

حيث لا تزال تمتلك Canal +، مشغل التليفزيون المدفوع الرائد في أفريقيا الناطقة بالفرنسية، وهي مساهم رئيسي في MultiChoice، المشغل الرائد للتلفزيون المدفوع في إفريقيا الناطقة باللغة الإنجليزية.

يُذكر أن رأسمال شركة بولوريه الفرنسية يبلغ 10.6 مليار يورو، ولديها 54 ألف موظف وتتوسع في العديد من الموانئ في أفريقيا وآسيا وأوروبا.