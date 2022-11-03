شركة MSC تحذر من ارتفاع تكاليف الشحن تزامنا مع مخطط تداول الكربون في الاتحاد الأوروبي

حذرت شركة البحر المتوسط ​​للشحن (MSC) السويسرية، من ارتفاع التكاليف مع إدراج الشحن في سوق تجارة الكربون في الاتحاد الأوروبي.

ويتطلب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) ، وهو جزء من “حزمة مناسبة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، من الشركات التخلي عن المخصصات التي تساوي انبعاثاتها أعلى من حد معين في نهاية السنة.

وقال أكبر خط حاويات في العالم إنه سيمرر تكلفة مخصصات انبعاثات “خدمات الاختبارات ” ، بنفس الطريقة التي فعل بها مع الأشكال الأخرى للتكاليف التنظيمية البيئية في الماضي.

وأضافت MSC أن التكلفة ستعتمد على سعر مخصصات الاتحاد الأوروبي (EUAs) وما إذا كانت مشاركة صناعة النقل البحري تتم على مراحل على مدى عدة سنوات، أو أنها تتطلب 100% من اليوم الأول.

واقترحت المفوضية الأوروبية نهجا تدريجيا على مدى السنوات الأربع المقبلة، بدءا من 1 يناير 2023، بينما أوصى البرلمان بالتطبيق بنسبة 100%من البداية، بينما تاريخ البدء النهائي للتغطية لم يتحدد بعد.

كما أنه وفقا لشركة ” MSC ” السويسرية فستجري حسابات تبدأ من يوم تقديم النظام من قبل الاتحاد الأوروبي وستقوم بمراجعتها شهريًا ، بناءً على مؤشر عام معياري لأسعار EUAS .

وقالت الشركة: “كل تجارة ، تضم عددا من خدمات MSC ، سيكون لها هيكلها الخاص بفرض رسوم على البضائع الواردة والصادرة للتعويض عن التكاليف الجديدة من الحاجة إلى الحصول على هذه المخصصات”.

وسيشمل توسيع النظام الحالي ليشمل الشحن جميع الانبعاثات الصادرة عن السفن التي تستدعي في أحد موانئ الاتحاد الأوروبي للرحلات داخل الاتحاد الأوروبي إضافة إلى 50% من الانبعاثات من الرحلات التي تبدأ أو تنتهي خارج الاتحاد الأوروبي، وجميع الانبعاثات التي تحدث عندما تكون السفن على رصيف بموانئ الاتحاد الأوروبي.

واقتراح آخر معلق قيد المناقشة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يوسع النطاق الجغرافي لمنطقة الإبلاغ عن الانبعاثات إلى الموانئ ضمن 300 ميل بحري من مياه الاتحاد الأوروبي.

باستخدام مثال ، بناءً على سعر EUA البالغ 90 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون المطبق مع التزام بنسبة 100%.

وقدرت MSC إضافة التكلفة على تجارة الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا بمبلغ 69 يورو لكل حاوية مكافئة للحاويات الجافة و208 يورو لكل وحدة مكافئة للحاويات الجافة حاويات مبردة.

بالنسبة لشمال أوروبا إلى آسيا، ستكون التكلفة 37 يورو لكل حاوية مكافئة و110 يورو لكل حاوية مبردة.

وقال متحدث باسم MSC : “يجب ألا يعاقب مؤشر كثافة الكربون (CII) ، السفن التي تتداول على مسافات أقصر وأثناء الانتظار جنبًا إلى جنب”، مما يشير إلى أنه: “سيكون من الأفضل أن يكون لديك مؤشر تشغيلي من شأنه أن يكافئ المزيد السفن المنتجة، بما في ذلك القائمة على البضائع المنقولة بدلاً من القيمة النظرية التي قد لا تكون مرتبطة بأعمال النقل المنجزة “.