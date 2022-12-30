شركة MSC تتفوق على Maersk في موثوقية الجدول الزمني لشهر نوفمبر

أكدت شركة تحليل البيانات البحرية الدنماركية Sea-Intelligence أن موثوقية الجدول العالمي قد تحسنت بنسبة 4.7٪ شهريًا في نوفمبر 2022 ووصلت إلى 56.6٪، ويقصد بموثوقية الجدول، وصول السفن في موعدها التي حددته سابقا الى الموانئ التي تتردد عليها.

وفقًا للتقريرصادر عن الشركة” ترجمته المال” ، فإن متوسط التأخير في وصول السفن المتأخرة يتحسن باستمرار منذ بداية العام، وذلك بعد تخفيف الضغط على النقل البحري عالميا، والذي كان في ذروته العام الماضي.

وأكد التقرير أن شهر نوفمبر 2022، شهد تحسن متوسط التأخير حيث انخفض بمقدار -0.58 يومًا آخر من شهر لآخر إلى 5.04 يومًا ، وفقًا للمحللين الدنماركيين.

وقالت Sea-Intelligence إن كلاً من موثوقية الجدول الزمني ومتوسط التأخير أصبح الآن أفضل من مستوى 2020 أيضًا.

هذا الشهر كان هناك تغيير في دفة القيادة لشركات الشحن العالمية، مع موثوقية الجدول الزمني بنسبة 63.4٪، كانت MSC هي الناقل الأكثر موثوقية في نوفمبر 2022 ، متجاوزة Maersk التي سجلت درجة موثوقية بلغت 61.7٪.

وذكر التقرير أن تحالف 2M من ميرسك وmsc هم الناقلون الوحيدون الذين حققوا درجة موثوقية تزيد عن 60٪، بينما سجلت خطوط الحاويات الأربعة الأخرى مثل CMA-CGM وهامبورج سود، وخط WAN HAI وخط زيم بلغت نسبتها من 40٪ -50٪.

كما سجلت شركة شحن الحاويات الرئيسية في تايوان Yang Ming أدنى موثوقية للجدول الزمني بنسبة 42.5٪ في نوفمبر.

وذكر التقرير أن شركات النقل الـ 14 الأولى سجلت تحسنًا شهريًا في موثوقية الجدول الزمني ، في حين سجلت جميع شركات النقل تحسنًا من رقمين سنويًا في موثوقية الجدول الزمني، حيث سجلت 12 شركة نقل تحسينات أكثر من 20 نقطة مئوية.