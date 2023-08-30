شركة MSC تتصدر الخطوط الملاحية العالمية في مؤشر موثوقية الجدول الزمني لشهر يوليو

أصدرت شركة Sea-Intelligence للابحاث البحرية العالمية أن هناك تطوير في مؤشر موثوقية السفن حتى نهاية يوليو الماضي لنصل الى مستوى 64.2% .

وأجرت الشركة دراسة الموثوقية والتي يقصد بموثوقية الجدول، وصول السفن في موعدها التي حددته سابقا الى الموانئ التي تتردد عليها، وذلك على قرابة 34 ممر ملاحي تجاري مختلف من بينها قناة السويس والموانئ المصرية، بالاضافة الى أن ذلك تم على قرابة 60 شركة من الخطوط الملاحية العالمية.

وذهب التقرير الى أنه ارتفع متوسط التأخير لوصول السفن المتأخرة بمقدار 0.21 يومًا شهريًا إلى 4.59 يومًا، حيث يعد هذا هو الارتفاع الكبير الأول لهذا العام، بعد شهرين من الاستقرار عند 4.37 يومًا، كما لا يزال متوسط التأخير أقل بمقدار -1.85 يومًا على أساس سنوي.

وحسب التقرير فكانت MSC هي الشركة الـ14 الأكثر موثوقية في يوليو 2023، مع موثوقية جدول زمني بنسبة 71.5%، تليها Maersk وHamburg Süd بنسبة 69.8%، وبالتالي أصبجت MSC هي شركة النقل الوحيدة التي تتمتع بموثوقية جدول زمني أكبر من 70%، في حين أن شركات النقل الست الأخرى (بما في ذلك Maersk وHamburg Süd) تتمتع بموثوقية جدول زمني تتراوح من 60% إلى 70%، والتي تضم أيضا خطوط Wan Hai وcma-cgm ، وهاباج لويد، وزيم.

بينما بلغت شركة PIL عند مستوى 60% لتأتي بعدها شركة إيفر جين عند مستوى 58% ثم خط ONE الياباني عند 56% وكذلك خط كوسكو الصيني.

بينما بلغت نسبة الموثوقية عند شركة OCCL عند 55% فيما بلغت في خط هيونداي عند 53% بينما سجلت عند خط يانج مينج التايواني عند 52%.