شركة MRB تسعى لاقتناص إدارة وتشغيل 12 مولا في العاصمة الإدارية الجديدة

كشف محمد راشد الرئيس التنفيذي لشركة MRB لإدارة وتشغيل المولات والمشروعات الاستثمارية عن تعاون شركته لإدارة وتشغيل أكثر من 35 مشروعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من شركات التطوير العقاري.

وتطرق لإدارة شركته وتشغيل عدد آخر من المشروعات خارج العاصمة بأسيوط الجديدة وقنا الجديدة ودمياط الجديدة وبورسعيد والمنوفية.

وأوضح أن MRB تستهدف التوسع فى الأسواق الخارجية وخاصة بالمملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى التعاقد على إدارة عدد من المشروعات الجديدة داخل السوق المصرية.

وأضاف “راشد” أن شركته تقدمت بأوراقها في المناقصة التي طرحتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة لإدارة وتشغيل 12 مولا بالحي الحكومي نشاط «تجاري إداري ترفيهي».

وأوضح أن 3 شركات فقط هي التي تقدمت لهذه المناقصة من ضمنها شركة MRB.

وكشف عن تعاون شركته مع ما يقرب من 500 علامة تجارية على مدار أكثر من 20 عاماً فى مجال الإدارة والتشغيل.

وأشار راشد إلى أن تشغيل المشروعات التجارية والإدارية يختلف كليا عن المشروعات السكنية، إذ تحتاج المشروعات التجارية إلى وجود علامات تجارية قوية للتشغيل الفعلى وجذب المزيد من العلامات التجارية.

وخلال الفترة الماضية كان هناك مشاورات ومراسلات من خلال عدد كبير من العلامات التجارية للتسكين بمشروعات العاصمة، خاصة وأن البرندات الكبرى لها طبيعة خاصة في التعامل وتوافر اشتراطات معينة لبدء التشغيل.

وأوضح أنه من خلال مبادرات الدولة لبدء تشغيل مولات الحى الحكومى سيحفز هذه العلامات التجارية للمشاركة، ومن الممكن أن تكون هناك قائمة انتظار لبراندات كبرى للدخول إلى العاصمة خلال العام القادم 2023.