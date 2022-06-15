شركة «MOT» للاستثمار والمشروعات تطرح الامتياز الإعلاني لمحطات القطار الكهربائي الخفيف (lRT)

طرحت شركة “MOT” للاستثمار والمشروعات، الذراع الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية، مزايدة علنية بالمظاريف المغلقة لحق الامتياز الإعلاني لمحطات القطار الكهربائي الخفيف ( lRT ) ، وذلك لعدد 12 محطة داخلية والساحات الخاصة بتلك المحطات.

وحددت الشركة يوم 23 يونيو موعدا نهائيا لقبول الشركات المتخصصة في هذا الشأن، حيث من المقرر أن يعمل هذا القطار خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يعد أحدث وسيلة نقل بمصر والذى تم تشغيله تجريبيا بدون ركاب لاختباره قبل التشغيل الفعلى، ويربط القطار مدينة السلام بالقاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعددا من المدن الجديدة منها بدر والشروق والعاشر من رمضان وهليوبوليس الجديدة والمستقبل، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك يربط مع القطار الكهربائى السريع بطريق السخنة، والجارى تنفيذه.

يمر القطار الكهربائى الخفيف بداية من محطة عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويمر بمحطات المرحلة الأولى والثانية وهى “محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر – الروبيكى- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة”، ويتفرع من محطة بدر خط آخر يتجه نحو مدينة العاشر ليمر بمحطات “المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة” وسيتم تشغيلهما مع أول تشغيل للقطار، ومن المقرر استكمال المسار حتى مدينة العاشر، وذلك فى المرحلة الرابعة للمشروع.

وأكد المهندس عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم تحديد أسعار تذاكر ركوب القطار الكهربائى الخفيف LRT عدلى منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية، المقرر افتتاحه قريبا بعد اكتمال إنشاء المرحلة الأولى والثانية وتشغيله تجريبيا بدون ركاب.

وأضاف أنه سيتم تحديد قيمة التذكرة بناء على عدد المحطات التى سيتم استقلالها، حيث سيكون سعر التذكرة لعدد 3 محطات 15 جنيها، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيها، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيها، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيها.

للقطار الجديد مساران أحدهما يغير اتجاهه عند محطة بدر ويتجه نحو مدينة العاشر من رمضان، والآخر يكمل المسار حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ولذلك على القادم من محطة عدلى منصور لمدينة المعرفة أو المنطقة الصناعية بخط العاشر من رمضان، ينتظر القطار المكتوب على مقدمته مدينة المعرفة ويستقله، والطريقة هنا أشبه بركوب خط المترو الأول المتجه للمرج والمرج الجديدة.

أما المتجه من محطة مدينة المعرفة أو المنطقة الصناعية لمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية عليه النزول فى محطة بدر واستقلال القطار القادم من عدلى منصور للعاصمة الإدارية الجديدة.

والقطار الكهربائى الخفيف LRT به 6 عربات، سيخصص منه عربات للسيدات، وإجمالى عدد القطارات بالمراحل الأولى والثانية 22 قطارا تبلغ تكلفة هذه القطارات 227 مليون دولار، وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات ‏‏120 كم/ الساعة‎، وتوجد ورشة القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ بمدينة بدر، وتشمل الورشة على 26 مبنى ومساحتها 80 فدانا.

ومن المتوقع أن يستوعب نظام النقل الجديد المكون من 19 محطة 500 ألف راكب يوميًا، القطار الكهربائى يتم تنفيذه على 4 مراحل، وينطلق من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى ثم مدينة بدر، ويتفرع القطار شمالاً حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، سيم يربط مع القطار السريع فى محطة العاصمة المركزية.

وفي نفس السياق كانت قد أعلنت شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكة الحديد، خلال يونيو الجاري أيضا عن استغلال الامتياز الإعلاني على غطاء مسند الرأس بمقاعد عربات قطارات الدرجة الأولى والثانية والثالثة المكيفة والثالثة ذات التهوية الديناميكية، بجميع مناطق الهيئة المختلفة عن طريق تركيب غطاء لمسند الرأس مصنع من خامات غير منسوجة.

وأوضحت الشركة برئاسة المهندس سامي عبدالتواب، أن عملية الطرح تتم من خلال الشركة المملوكة بالكامل للهيئة القومية لسكك حديد مصر وبتكليف منها، طرح مزايدة عامة داخلية بالمظاريف المغلقة.

وذكرت أن ذلك يتم من خلال سعي الهيئة لتحسين خدماتها وجلب مصادر غير تقليدية للإيرادات ومنح حق الاستغلال، وهو استخدام أساليب تسويقية حديثة تمكن الوكالات الإعلانية من تحقيق أقصى استفادة ممكنة، سواء لها أو لعملائها، بالإضافة إلى اقتحام أماكن تسويقية تتميز بكثافة عددية مرتفعة وقوى شرائية جيدة ولا تلقى الاهتمام الكافي من خلال الوسائل الإعلانية الحالية، ألا وهي عربات القطار، كذلك تقديم خدمة جيدة تنال رضاء العميل وتلبي احتياجاته من خلال غطاء مسند رأس صحي مٌعد للاستخدام مرة واحدة فقط.

كما طرحت شركة “MOT” للاستثمار والمشروعات، الذراع الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية، خلال يونيو أيضا ، حق انتفاع الجراج متعدد الطوابق والملحق بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية، والذي تم الانتهاء من إنشائه خلال السنوات الأخيرة الماضية، ضمن مشروع تطوير محطة سيدي جابر والذي قامت به شركة المقاولون العرب.

واشترطت الشركة أن يمكن للشركة الحاصلة على حق امتياز الجراج لمدة تصل من 5 إلى 20 عاما، على أن تعقد جلسة المزايدة نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء مدة حق الانتفاع الخاص بشركة الرضوان للخدمات العامة والتوريدات.

وتم افتتاح المشروع منذ عام 2012 بمرحلتيه الأولى والثانية، وكان قد تم البدء فيه قبلها بنحو 4 سنوات، وظل فترة طويلة لم يتم استغلاله، وذلك قبل أن يتم البدء في تنفيذ مشروع مواز بمحطة قطار الإسكندرية الرئيسية «محطة مصر» على غرار مشروع تطوير واستغلال محطة سيدى جابر.