شركة «MOT للاستثمار» تطرح 15 ألف م 2 على المطورين العقاريين من أملاك السكة الحديد

طرحت شركة “MOT” للاستثمار والمشروعات، الذراع الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية، ثلاث قطع أراضي للاستثمار مع القطاع الخاص وذلك بمحافظتي الفيوم والإسماعيلية على مساحة 15 ألف متر مربع.

وحسب مصادر مطلعة فقد طرحت الشركة قطعتي أرض ملك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجوار كوبري الفاروق عمر بمحافظة الفيوم على مساحة تصل الى 8230 متر مربع .

وحددت شركة “MOT” للاستثمار والمشروعات اليوم كآخر موعد للتقدم بكراسة الشروط والمظاريف المغلقة، على أن تعقد جلسة المزايدة في 18 مايو الجاري.

كما قامت الشركة بطرح قطعة أرض أخرى بمحافظة الاسماعيلية على شارع الحرية بجوار نفق السلطان حسن، والتي تقع على مساحة تصل 6870 متر مربع .

وحددت الشركة أن يتم فض المظاريف الفنية يوم 17 مايو على أن تعقد جلسة المزايدة يوم 25 مايو الجاري.

وكانت أهم التعاقدات التي أبرمتها الشركة مؤخرا كانت متمثلة في تعاقد مع شركة مكة مصر للمقاولات لتنفيذ مشروع سكني تجاري بمنطقة سموحة والمتاخمة لمحطة سكة حديد سيدي جابر “أهم محطة بالإسكندرية” ، وذلك على مساحة تتخطى 2000 متر مربع.

وأكدت مصادر مطلعة أنه جار استصدار التراخيص من الجهات المعنية، خاصة بعد أن تم اعتبار أرض المشروع من المشروعات القومية أثناء استصدار التراخيص الخاصة بالبناء.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تحصل شركة مكة مصر للمقاولات وشركة للاستثمار والمشروعات على تراخيص البناء خلال أول مايو المقبل، ليتم البدء في أعمال الإنشاءات لإنشاء مجمع سكني وإداري بواقع دورين تجاري و11 دور سكني.

ويقع المشروع في منطقة سموحة والتي تعد الأعلى من نوعها في أسعار الوحدات السكنية والإدارية، حيث تعد محور ارتكاز الشركات بالمحافظة.

كما تعاقدت شركة “MOT” للاستثمار والمشروعات بالإسكندرية خلال الفترة الأخيرة مع شركة عماير مصر لإنشاء مجمع سكني ” كومباوند ” أوريا سيتي بمنطقة محرم بك ” وسط الإسكندرية” وذلك بهدف إنشاء 9 عمارات ويتم حاليا تسويق المشروع.

وتقوم الشركة التابعة للسكك الحديدية باستهداف مشروعات عقارية ومراكز تجارية، ومشروعات صغيرة ومتوسطة على الأراضي التابعة لها، كما يتم عقد لقاءات مع مستثمرين من الخارج والداخل لعرض الفرص المتاحة بها، لزيادة الإيرادات من تلك الأراضي واستخدامها في إصلاح مرفق السكك الحديدية وسداد ديونها لصالح وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى قبل نهاية 2021.

وتملك «السكك الحديدية» نحو 192 مليون متر مربع، منها 70 مليونا على شبكة الخطوط والمنشآت التابعة للهيئة.

وتعد MOT للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية خاصة العقارية، إضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة، وتولت خلال الفترة الماضية الاستغلال الإعلانى لمرفق مترو الأنفاق.