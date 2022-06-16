شركة «MOT» للاستثمار تتعاقد مع «تورينو للتطوير العقاري» لإنشاء مشروع سكنى بالثغر

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «MOT» للاستثمار والمشروعات، الذراع الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية، تعاقدت مع شركة «تورينو» للتطوير والتنمية العقارية لتكون المطور العقارى لمشروعها بمنطقة وابور المياه بحى وسط بالإسكندرية.

ويقع مشروع «تورينو» قرب ميدان وابور المياه على مساحة 2125 م2، ويتكون من 2 بدروم جراج ودور تجارى و3 أبراج سكنية وبرج إدارى، وإحدى عشر طابقا علويا مرخصا بالكامل بتصميم معماري، حيث يحتوى المشروع على 4 أبراج بعدد وحدات تصل إلى 143 بالإضافة إلى 66 وحدة تجارية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الشركة التابعة لوزارة النقل حصلت على الموافقات الخاصة بالمشروع، والتراخيص الخاصة ليتم البدء الفعلى فى التنفيذ خلال الشهر الجاري، وبالتالى طرح الوحدات للحجز.

ويعد هذا المشروع الثانى من نوعه الذى تقوم شركة “MOT” للاستثمار والمشروعات، بإسناده للمطورين العقاريين بالإسكندرية خلال العام الجاري، إذ أسندت مشروع شركة مكة مصر للمقاولات، لتنفيذ مشروع سكنى تجارى بمنطقة سموحة، على مساحة تتخطى 2000 متر مربع.

وأوضحت المصادرأن هذا ليس المشروع الأول من نوعه لشركة «MOT» للاستثمار والمشروعات بالمحافظة، حيث تعاقدت خلال الفترة الأخيرة مع شركة «عمائر مصر» لإنشاء مجمع سكنى كومباوند «أوريا سيتى» بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية بهدف إنشاء 9 عمارات ويتم حاليا تسويق المشروع.

وتملك «السكك الحديدية» نحو 192 مليون متر مربع، منها 70 مليونا على شبكة الخطوط والمنشآت التابعة للهيئة.

وتعد “MOT” للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية خاصة العقارية، إضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة، وتولت خلال الفترة الماضية الاستغلال الإعلانى لمرفق مترو الأنفاق.