شركة MOL العالمية تزود إحدى سفنها التجارية بشراع صلب

أعلنت شركة MOL أحد شركات الشحن العالمية، عن تركيب نظام شراع صلب على متن ناقلة سائبة تم تطويرها في إطار مشروع Wind Challenger في شركة اوشيما لبناء السفن “Oshima Shipbuilding” .

وأكدت الشركة أن المشروع يهدف إلى استخدام الرياح كقوة دافعة للسفن التجارية ، وهو الآن جاهز للانتقال إلى مرحلة التكليف والتجارب البحرية.

وذكرت الشركة أنه من المتوقع تسليم السفينة المجهزة بالشراع الصلب في أكتوبر 2022 ، حيث ستبدأ في نقل الشحنات إلى Tohoku Electric Power .

كما تم اعتماد خطة مقدمة لسفينة السوائب الجافة واسعة النطاق ذات نظام الإبحار الصلب مؤخرا من قبل وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية, على وجه التحديد ، تم اعتمادها باعتبارها “خطة مقدمة لسفينة ذات أداء بيئي ممتاز” في إطار مشروع Wind Challenger.

وذكرت الشركة أنه كذلك سيتم استخدام تقنية MOL’s Wind Challenger ، جنبا إلى جنب مع تقنية الشراع الدوار التي طورتها Anemoi Marine Technologies ، على متن ناقلة سائبة صديقة للبيئة تبلغ 62،900 طنا من الوزن الساكن سيتم بناؤها بواسطة Oshima Shipbuilding .

يذكر أن السفينة جزء من اتفاقية بين MOL Drybulk الفرعية التابعة لـ MOL ، وشركة Enviva المنتجة للطاقة الحيوية الخشبية المستدامة التي تسعى إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة في سلسلة توريد الكتلة الحيوية الخشبية.

وكان قد كشف تقرير صادر مؤسسة الشحن البحرية الدولية (Alphaliner) “منظمة بحثية في النقل البحري”، عن ارتفاع أسعار وقود تموين السفن خلال يناير الماضي بنحو 9%، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار برميل البترول عند 90 دولارًا للبرميل في بعض المناطق عالميًّا.

وتم تسعير الوقود منخفض الكبريت بحوالي 690 دولارًا، مطلع الأسبوع الحالي في سنغافورة والفجيرة، وبلغ حوالي 655 دولارًا في روتردام، وقرابة 670 دولارًا في هيوستن، وأكثر من 700 دولار في لوس أنجلوس.

وأكد التقرير أن تكاليف الوقود المرتفعة تمثل تحديًا آخر لشركات النقل بشكل عام، ومالكي السفن بشكل خاص، كما أنه يمثل مشكلة كبيرة للعديد من الشركات، مثل ازدحام الموانئ واختلال توازن المعدات والحواجز التي تَحول دون تغيير أطقم العمل.

وقام الخط الملاحي العالمي MOL باطلاق خدمة مؤخرا عبارة عن رحلة نقل منتظمة من سفن الرورو بحمولة تتراوح 2100 إلى 2500 سيارة سوزوكي من دولة المنشأ إلى ميناء السخنة شهريًا، لصالح وكيل العلامة التجارية العالمية بمصر.

وكانت أول رحلة خلال فبراير الماضي من برنامج الخط بعدد 2100 سيارة، على سفينة بطول 200 متر، عقب استقباله نهاية 2021 رحلة تجريبية بعدد 600 سيارة سيدان لصالح شركة سوزوكي.

وتولت موانئ دبي- السخنة ” المشغل لمحطة الميناء” ، إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة، ومن بين تلك الإجراءات توفير سائقين لقيادة السيارات من داخل السفينة إلى ساحة التخزين، ليتم بعد ذلك مهمة وكلاء الشحن لاستكمال إجراءات الإفراج الجمركي.

ويعد الخط الناقل للسيارات اليابانية لمصر، ويستحوذ على6.1 % من حصة السوق العالمي بعدد سفن تصل الى 228 سفينة بسعات متخلفة.