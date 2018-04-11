شركة MG Developments تنتهى من تنفيذ بلوبلو العين السخنة 2021

رضوى عبد الرازق:تستعد شركة «MG Developments» للبدء فى تنفيذ مارينا على البحر بمساحة 360 مترا، ومرسى لليخوت، ضمن مشروعها "بلوبلو" العين السخنة، والمقام على 120 ألف متر، وتبلغ إجمالى استثماراته مليارى جنيه .وقالت آية الشناوى، مدير التطوير بشركة «MG Developments»

رضوى عبد الرازق:

تستعد شركة «MG Developments» للبدء فى تنفيذ مارينا على البحر بمساحة 360 مترا، ومرسى لليخوت، ضمن مشروعها “بلوبلو” العين السخنة، والمقام على 120 ألف متر، وتبلغ إجمالى استثماراته مليارى جنيه .

وقالت آية الشناوى، مدير التطوير بشركة «MG Developments» خلال جولة نظمتها الشركة إلى موقع المشروع إنه تم إنهاء الإجراءات الخاصة بالمارينا، تمهيدا للبدء فى تنفيذها قريبا، وجار إنهاء إجراءات وموافقات مرسى اليخوت، وذلك ضمن الخدمات المزمع تنفيذها بالقرية.

وأضافت أن الشركة تستعد أيضا لتنفيذ فندق بطاقة 150 غرفة وجار التفاوض حاليا مع عدد من البراندات العالمية، ويشمل المشروع خدمات متنوعة، من مول تجارى، ومجموعة مطاعم، ومطعم على البحر، وناد صحى، ومنطقة ألعاب أطفال، والعديد من الخدمات الشاطئية، كما تطل جميع الوحدات على البحر مباشرة، وأيضا على حمامات سباحة.

وأوضحت أن مساحة الشاطىء بالمشروع تمثل 30 ألف متر وتتخطى المساحات الخضراء والخدمات%60 من إجمالى المساحة الكلية.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل حوالى 670 وحدة سكنية ويضم شاليهات بمساحات من 100 إلى 140 مترا بأسعار من 1.5 مليون جنيه إلى 2.8 مليون، ودوبلكس بمساحات من 235 إلى 270 مترا وأسعار من 3.4 إلى 4 مليون، وفيلات من 300 إلى 422 مترا بأسعار من 7 إلى 20 مليونا، ويتم الدفع بنظام سداد %10 مقدما والتقسيط على 9 سنوات.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من إنجاز %55 من المشروع، وتم الانتهاء من تنفيذ %80 من المرحلة الأولى و%60 من الثانية، والبدء فى تنفيذ الأعمال الخاصة بالثالثة منذ يناير 2018، استعدادا لتسليم وحدات المشروع بالكامل بحلول عام2021.

ولفتت إلى أنه سيتم تسليم الوحدات الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية فى حفل افتتاح ربيع 2019 قبل المدد المعلنة للعملاء ب 24 شهرا.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من بيع %95 من المرحلة الأولى، و%85 من المرحلة الثانية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الشركة وعملائها.

ويضم المشروع أكبر ناد صحى، وجيم مجهز بأحدث الأجهزة الرياضية على الشاطيء مباشرة، ومركز للرياضيات المائية، مما يضمن توفير سبل الترفيه والاستمتاع بكل الأنشطة وسبل الحياة.

وأكدت آية الشناوى أن الشركة مستمرة فى الالتزام بتعهداتها أمام العملاء بتوفير كل التجهيزات الخاصة بالمشروع، بأفضل التتشطيبات والتصميمات وبأفضل كفاءة، والوفاء بالتزاماتها بالانتهاء من الأعمال المتبقية قبل المواعيد المعلنة، كما حدث فى المرحلة الأولى والتى تم تنفيذ %70 منها قبل الموعد ب 24 شهرا، وما يتم الآن العمل به فى المرحلتين الثانية والثالثة «CYAN» و«Azure» دون أى إخلال بمواصفات الجودة والضمان، مع الالتزام بتوفير الصيانة مدى الحياة لكل الوحدات.

