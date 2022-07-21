‏شركة «MG» تدفع واردات الطرازات الصينية لنمو 28.8%

كشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من السيارات الصينية بنسبة 28.8% لتسجل 68.6 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضى، مقابل 53.2 مليون خلال الفترة المقبلة من العام السابق.

أرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، نمو واردات مصر من المركبات الصينية إلى مجموعة من العوامل الرئيسية،

منها زيادة أعداد الكميات المستوردة من قبل بعض الوكلاء المحليين لبعض الماركات التجارية، على رأسها «MG» التى شهدت توافرًا فى الكميات المعروضة منها داخل السوق المحلية خلال الفترة الماضية.

وأضاف زيتون أن سوق السيارات شهدت أيضًا طرح عدد من الماركات الصينية الجديدة، وقيام وكلائها المحليين بطرح طرازاتها المختلفة، الأمر الذى أسهم فى زيادة أعداد الطرازات “الصينية” المطروحة محليًّا خلال النصف الأول من العام الحالى.

يُذكر أن 3 علامات صينية جديدة تم طرحها مؤخرًا فى السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالى؛ هى: «دونج فينج Aeolus، وفورثينج، وكايى».

وتابع: “أن القرارات الشرائية للمستهلكين اتجهت مؤخرًا لاقتناء المركبات الصينية على حساب بعض الماركات التجارية الأخرى، ومنها “الآسيوية، والأوروبية” التى تشهد نقصًا كبيرًا فى أعداد الكميات المطروحة منها؛ وذلك على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد”.

وتوقع أن تشهد خريطة مبيعات السيارات فى مصر تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، من خلال اتساع حصة مبيعات الماركات الصينية من إجمالى مبيعات القطاع؛

وذلك على خلفية إقبال العديد من الشركات المحلية على التوسع فى طرح الطرازات الجديدة، مضيفًا أن الأزمات العالمية التى تواجه مصانع السيارات الأوروبية فى عمليات الإنتاج بسبب نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها قد يسبب ذلك زيادة تكاليف الاستيراد، وتراجع أعداد الكميات الموردة من قبل وكلائها المحليين.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت حصة مبيعات السيارات الصينية فى مصر، إلى 24.7%، مسجلة نحو 19.8 ألف مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مقارنة بحصة 20.3% بنحو 16.6 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

واستحوذت ماركة «MG» على حصة سوقية قدرها 34.4% من إجمالى مبيعات السيارات الصينية فى مصر، بعدما تمكنت من تسليم نحو 6 آلاف و820 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.