‏شركة «MEGAMIND» تدرس تنفيذ مشروع لميكنة القطاع الصحى فى مصر بقيمة 4 مليارات جنيه

تتفاوض شركة «MEGAMIND» للحلول التكنولوجية على تنفيذ مشروع لميكنة القطاع الصحى فى مصر، بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه.

قال حمزة صبحى بترجي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة، إن المشروع محل دراسة حاليا وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل بعد انتهاء اتفاقات الشراكة مع الجهات المعنية.

وأوضح بترجي، فى تصريحات لـ«المال»، أن «MEGAMIND» تعمل فى مجال حلول الصحة الرقمية بداية من مد شبكات البنية التحتية وكابلات الاتصالات داخل المستشفيات والمؤسسات الطبية وبناء مراكز البيانات، وتقوم بتأسيس من 15 إلى 25 داتا سنتر سنويا لصالح منشآت عاملة فى القطاع.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة 27 من معرض ومؤتمر «كايرو آى سى تى»، الذى تختتم فعالياته اليوم الأربعاء.

وأوضح بترجى أن شركته نفذت مشروعات ميكنة مع 40 مستشفى ومؤسسة طبية حكومية وخاصة، منها «السعودى الألمانى» فى مدينتى القاهرة والإسكندرية، ولديها 11 موقعا فى المملكة، و3 أخرى بالإمارات، و2 بمصر، مؤكدا أن «MEGAMIND» تراهن على السوق المحلية كبوابة عبور للتوسع فى أفريقيا والشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن «MEGAMIND» بصدد الدخول إلى السوق المغربية منتصف 2024، تليها باكستان في 2025، لافتا إلى أن الشركة تعمل على تطوير أنظمة المستشفيات، ومنها إدارة الإصول المالية والموارد البشرية والمشتريات وغيرها.

ولفت إلى أن شركته تتولى كذلك تحليل البيانات الرقمية وإعداد تقارير شاملة عن كيفية إدارة المنشآت الصحية، منوها بأنها تتعاون مع 60 كيانا عالميا فى تقنيات الذكاء الاصطناعى والصحة الرقمية.

وذكر أن هذه التكنولوجيا تتيح للمستشفيات رصد تطور الحالة الصحية للمرضى دون تدخل بشرى مباشر، من خلال مركز تحكم إكلينكي «COMMAND CENTER» يضم فرق عمل فى تخصصات مختلفة مثل الغرف الداخلية داخل المنشأة الصحية وآخر للصيدليات والعيادات الخارجية.

وألمح إلى أن «MEGAMIND» حاصلة على عدة شهادات اعتمادات دولية فى القطاع الصحى وأمن المعلومات، أبرزها «هيمس».

من جانبه، أكد وائل زويلة، رئيس قطاع خدمات التشغيل بالشركة، أنها تقدم 5 منتجات رئيسية فى مجال تكنولوجيا الصحة الرقمية، منها الملف الطبى الإلكترونى «ميجا كير»، وآخر يتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين هيئات التأمين الصحى والمستشفيات.

وأشار زويلة إلى أن المنتج الثالث هو “MEGA TOOLS” ويتضمن تطبيقا إلكترونيا على المحمول يمكن المريض من حجز موعد مع الطبيب المختص وطلب إجراء مكالمة فيديو كونفراس ومتابعة التحاليل والأشعة الخاصة به، بالإضافة إلى «ميجا داتا» يهدف إلى إتاحة بيانات وإحصائيات عن حالة المنشأة الطبية لدعم متخذى القرار.

وتابع أن الشركة تقدم أيضا حلولا لتأمين شبكات البنية التحتية للمستشفيات من الهجمات الإلكترونية، خاصة أن المعلومات أصبحت «نفط العصر الحديث» – على حد وصفه.

ورأى أن الحلول الرقمية تسهم فى زيادة كفاءة المنشآت الصحية ورفع صافى أرباحها بنسبة لا تقل عن %70 مع زيادة فرص شفاء المريض من خلال الانضباط فى صرف الأدوية المسموحة له بناءً على تشخيص حالته.

وتطرق إلى إجراء مباحثات مع وزارة الصحة للمساهمة فى تنفيذ مشروع التأمين الشامل، خاصة أن الأولى قطعت شوطا كبيرا فى تجربة التحول الرقمي، وأن الشركة لديها الحلول المطلوبة فى هذا الصدد.

ورهن حمزة نجاح تجربة التحول الرقمى داخل أى منشأة طبيبة بإداراتها التنفيذية ومدى إيمانها بقدرة التكنولوجيا على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية لها. وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة عن دراستها فرص الاستثمار فى كيانات ناشئة مصرية تعمل فى قطاع الحلول الطبية الرقمية، منوها باستهدافها الوصول إلى 350 موظفا فى مصر خلال 2024، مقابل 100 حاليا.