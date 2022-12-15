شركة MCS لأنظمة الاتصالات توقع اتفاقية مع NETSCOUT لإتاحة منتجاتها للقطاعات الاقتصادية

أعلنت شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS الموزع المتخصصة في حلول وخدمات الأمن السيبراني اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة NETSCOUT العالمية العاملة في مجال الأمن السيبراني.

يأتي ذلك بهدف إتاحة باقة منتجاتها المبتكرة لمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية والهيئات الحكومية بمصر ، تأتي هذه الخطوة تماشياً مع مجهودات الشركة في جذب أنظار الشركات العالمية للمميزات التنافسية التي يتيحها مناخ الاستثمار محلياً .

وقال طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS : إننا فخورون بالإعلان عن هذه الشراكة الجديدة مع شركة NETSCOUT العالمية والتي تعد إنجازاً جديداً لمسيرة أعمال MCS التي نجحت في جذب نخبة من الشركات العالمية للسوق المصرية.

وأضاف أن هذا التعاون من شأنه أن ينعكس على نقل المعرفة العالمية التي يمتلكها خبراء شركة NETSCOUT للكوادر البشرية المصرية وهو ما يمثل أحد المميزات التنافسية لكافة القطاعات التي نتعاون معها.

وفي سياق متصل أعرب عماد فهمي مدير المبيعات بشركة NETSCOUT بمنطقة الشرق الأوسط عن بالغ سعادته بهذه الشراكة قائلا:” إننا سعداء بهذه الخطوة التي ستعزز تواجدنا في السوق المصري عبر نافذة شركة MCS التي تمتلك حضوراً قوياً ومتميزاً محلياً ، موضحاً أن شركة NETSCOUT تقدم حلولها لأكثر من 3000 عميل حول العالم بينهم مايقرب من 400 مشغل خدمات في أكثر من 129 دولة ، مشيراً إلى أن الشركة تتميز بقدرتها على رصد ومتابعة مايقرب من 40% من حجم الانترنت العالمي يوميا بحسب التقرير السنوي لشركة NETSCOUT للهجمات حول العالم من ATLAS ، وهو ماينعكس على قدرتنا على رصد كافة الهجمات المكتشفة حديثاً وهو مايسمى الإكتشاف والدفاع المبكر الإيجابي للهجمات Proactive Defense “.

من جانبه ، أوضح محمد مصطفى مدير تطوير الأعمال بشركة MCS قائلاً:” تمثل الشراكة الجديدة مع شركة NETSCOUT العالمية خطوة على طريق تعظيم القيمة المضافة من حلول ومنتجات الأمن السيبراني التي توفرها شركة MCS لعملائها في مختلف الهيئات الحكومية والقطاعات الاقتصادية ، موضحاً أن حرص MCS على تكامل باقة خدماتها ومنتجاتها يبما يحقق قيمة مضافة حقيقية للعملاء ، يأتي انعكاساً لإدراك الشركة لأهمية دورها في الدفع بقاطرة التحول الرقمي التي تتبناها مصر “.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تعظيم الاستثمار في الكادر البشري المحلي من خلال نقل الاتجاهات الحديثة والمتغيرات المتلاحقة عالمياً في مجال الأمن السيبراني لكافة المتخصصين محلياً عبر التعاون البناء مع شركة NETSCOUT ، التي تستهدف المشاركة الفعالة في مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية ويسير نحوها كافة القطاعات الرئيسية في المنظومة الاقتصادية .