شركة MCS توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مصر

أعلنت شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS الموزع الرائد في خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني عن توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP ، في خطوة من شأنها ترسيخ سبل التعاون المشتركة بين الجهتين في تطوير مهارات الكوادر البشرية وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

و تسهم في رفع مهارات المتخصصين ووعيهم بما يتناسب مع مساعي الدولة للمضي قدماً نحو ترسيخ العمل بالتحول الرقمي ، فضلاً عن أن التعاون الجديد يتضمن العمل المشترك على دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر وأفريقيا عبر مجموعة من البرامج والمسابقات للكشف عن المواهب والأفكار الحديثة التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

اطراف الإتفاقية

وقع مذكرة التفاهم كل من السيد/ اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP ، والمهندس/ طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS ، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي تضمن عرض تفصيلي لرؤية MCS المستقبلية في مجال التدريب وتأهيل الكوادر البشرية ، كما تضمن عرض حول برامج النمو الشامل والابتكار في UNDP .

الممثل المقيم في مصر ل UNDP :الإتفاقية خطوة في الإتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر 2030

و اكد السيد أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة قائلاً:”اتفاقية الشراكة التي نوقعها اليوم هي خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. بالتعاون مع MCS، سنساعد في بناء قدرات المهتمين بمجالات التحول الرقمي، كما سندعم الشركات لخلق المزيد من فرص العمل والفرص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.”

طارق شبكة : الشراكة من شانها تحقيق رؤيتنا المستقبلية …و نعمل على ترسيخ دورنا في مجال التدريب و نقل المعرفة

من جانبه ، أعرب المهندس/ طارق شبكة رئيس مجلس إدارة MCS عن بالغ سعادته بالتعاون الجديد مع UNDP قائلاً :” إننا فخورين بهذه الشراكة التي من شأنها المساهمة البناءة في تحقيق رؤيتنا المستقبلية بشأن تأهيل وتطوير الكوادر البشرية التي تعد خطوة أساسية على طريق التنمية ، موضحاً إننا نعمل برؤى واضحة وخطى ثابتة لترسيخ دورنا الفعَال في مجال التدريب والتعليم ونقل المعرفة الحديثة للكوادر البشرية التي تمتلك العديد من المميزات التنافسية.”

و أضاف شبكة :” إن التعاون المشترك مع UNDP لا يقتصر على التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فقط وإنما يتضمن دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال التي تعد واحدة من أهم مكونات منظومة التحول الرقمي وأحد أهداف التنمية المستدامة “.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء استضاف جلسة نقاشية حول أهمية تأهيل الكوادر البشرية لدعم مستقبل مصر الرقمي ، والتي أدارها المهندس/ مصطفى بخيت ، وتحدث خلالها كل من هشام فاروق – مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي و نزار سامي – مستشار الابتكار وريادة الأعمال UNDP و محمد مصطفى – مدير تطوير الأعمال MCS و وسيم يوسف – مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Palo Alto Networks و باسم صالح – المدير الإقليمي للمبيعات بشركة F5 نتوركس.