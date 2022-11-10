شركة «MCS» تساهم في جلسة تناقش آثار تغييرات المناخ في القارة السمراء

أعلنت شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS اليوم عن مشاركتها في أعمال الجلسة النقاشية والتيى تحمل عنوان “المناخ في أفريقيا:حقبة جديدة للابتكار الدامج” الذي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جناح الأمم المتحدة في مصر UN EGYPT Pavilion بالمنطقة الزرقاء ضمن فعاليات المؤتمر السابع والعشرون للأطراف بشأن تغير المناخ (COP27) الذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6-18 نوفمبر الجاري ، وذلك بمشاركة نخبة من رؤساء الدول والوزراء والمفاوضون، بالإضافة إلى النشطاء في مجال المناخ ورؤساء البلديات وممثلي المجتمع المدني والرؤساء التنفيذيين.

ومن المقرر أن تستضيف الجلسة النقاشية التي تديرها الدكتورة عبير شقوير مدير برامج النمو الشامل والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، كل من اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP ، طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS ، طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، Douglas Saboمسئول الإستدامة بشركة فيزا ، وعبدالله العبدالله المدير التنفيذي بمؤسسة التعليم فوق الجميع ، وفرح ريحان مدير حاضنة Clean and Green بمؤسسة نهضة المحروسة ، ونور النبوي سفير شباب بلد .

ومن المقرر أن يستعرض طارق شبكة خلال مشاركته في الجلسة النقاشية أهميةمشاركة القطاع الخاص في دعم الابتكار وريادة الأعمال ودوره الفعًال في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات في القارة الأفريقية ، كما سيسلط الضوء على رؤية أكاديمية MCS للتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بما يتوافق مع متطلبات المتغيرات العالمية المتلاحقة في مجال التنمية المستدامة والتحول الرقمي .