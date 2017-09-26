شركة MAM تجدد الثقة فى المحمودى

الشاذلى جمعةجددت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر للاستثمارات المالية "MAM" الثقة فى رئيس مجلس الإدارة عاطف المحمودى، و التجديد له لمدة عام آخر .وكشف المحمودى أن المجلس وافق على زيادة رأس المال الشركة بقيمة مليون جنيه ليرتفع إلى 12 مليون جنيه مقابل 11 مليون جنيه على أن تمول الزيادة من الأرباح

الشاذلى جمعة

جددت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر للاستثمارات المالية “MAM” الثقة فى رئيس مجلس الإدارة عاطف المحمودى، و التجديد له لمدة عام آخر .

وكشف المحمودى أن المجلس وافق على زيادة رأس المال الشركة بقيمة مليون جنيه ليرتفع إلى 12 مليون جنيه مقابل 11 مليون جنيه على أن تمول الزيادة من الأرباح المرحلة فى صورة أسهم مجانية .

وأضاف المحمودى أن صندوق “مصر للاستثمار و التمويل” التابع لشركة “مصر القابضة للتأمين” و الذى تديره شركته حقق ارباحا 41.5 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 14 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 196.4% .

و أشار إلى تحقيق شركته أرباحا 3.62 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بـ 1.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وأوضح أن شركته حققت 35% نمو فى العائد على الاستثمار لصالح صندوق وافى – التابع لبنك مصر إيران- بنهاية يونيو، وهو الصندوق الذى تديره الشركة منذ أغسطس الماضى