‏شركة Maithili life sciences الهندية تستهدف زيادة مبيعاتها لمصر

تستهدف شركة Maithili life sciences الهندية التوسع في حجم مبيعاتها للسوق المصرية لتصل إلى %50 من إجمالى حجم صادراتها خلال العامين القادمين 2025-2024.

وتأسست Maithililifesciences في 2009 وتعمل فى تصنيع المواد الفعالة للأدوية بكافة مراحلها، ويقع المقر الرئيسى لها في مدينة حيدرأباد ،تيلانجانا.

وتعتبر المواد الفعالة للأدوية من ضمن المواد الخام التى تدخل فى عمليات انتاج الأصناف والمستحضرات الطبية.

وأوضحت عائشة بانيكار مديرة التسويق بالشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة تصدر منتجاتها للسوق المصرية منذ 5 سنوات ماضية ، وتمكنت حاليا من الوصول بحجم مبيعاتها لمصر بنحو %20 من إجمالى حجم صادراتها.

وأضافت أن الشركة تعمل بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى المصنعة للأدوية العاملة بمصر من ضمنها شركات «فيوتشر فارما»، «زيتا فارما» ،«ليبتس ايجيبت»، «إينبسيرفارما» وغيرها.

وذكرت أن الشركة كانت تتعامل من خلال وسيط مع عملائها بمصر ، لكن منذ بداية العام الجارى اتخذت الشركة قرارا بالتواصل المباشر ليتسنى لها تعزيز تواجدها والتوسع بالسوق المصرية.

وتصدر الشركة المواد الفعالة للأدوية لعدة دول فى العالم أبرزها البرازيل والأرجنتين وأمريكا ودول آسيا.

وقالت عائشة إن السوق المصرية واعدة وقابل للنمو في قطاع صناعة الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، لاسيما بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الخضراء وصعوبة الاستيراد .

ونوهت إلى أن الدول حاليا انتهجت منهج التخزين وتقليل تصدير السلع الاستراتيجية لتأمين احتياجاتها ، لاسيما فى ضوء الأزمات العالمية المتتالية.

وتشهد السوق المحلية نقصا ملحوظا فى عدة أصناف دوائية كاملة الصنع مستوردة ومثيلها المصرى بسبب زيادة الطلب عليها والفجوة فى المعروض فى ظل صعوبة استيراد خامات التصنيع ،الأمر الذى أدى لضعف القدرة الإنتاجية ، مما دفع الحكومة للاهتمام بتوطين وتعميق صناعة الدواء ليتسنى لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وتابعت أن الشركة تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام وتوزيعها على شركات الأدوية على المدى البعيد خلال الخمس سنوات القادمة ، وذلك بعد أن تحقق معدل توزيع مرتفع وانتشار مكثف بالسوق المصرية.

ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع صناعة الادوية 174 شركة من ضمنهم 20 فقط مصدرة وفقا لتصريحات سابقة لمحى حافظ عضو غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات.

وكان رئيس الوزراء عقد اجتماعين منفصلين مؤخرا مع وزراء ومسئولين وممثلين عن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، ووجود احتياطى آمن لها.