شركة Maersk تعلن خدمة جديدة بين بورسعيد وميناء جنوة بإيطاليا تبدأ يوليو المقبل

أعلنت شركة إيه بي مولر – ميرسك عن خدمة تغذية جديدة بين بورسعيد ، المدخل الشمالي من قناة السويس بالبحر المتوسط ، وبوابة فادو في ميناء جنوة بإيطاليا، أحد أهم الموانئ وأكثرها ازدحامًا.

وقال بيان صادر من ميرسك ، اليوم الأربعاء ، أن أول وحدة تغذية لتلك الخدمة الجديدة بحمولة ، 3000 حاوية مكافئة، ستغادر محطة قناة السويس لتداول الحاويات”SCCT” ، بشرق بورسعيد ، 8 يوليو القادم ، علي أن تصل ميناء جنوة 14 يوليو.

وأوضحت “مرسيك ” أن تلك الخدمة تستهدف تقليل أوقات الترانزيت من 5 إلى 21 يومًا من آسيا إلى شمال إيطاليا ، إعتمادًا على مكان مغادرة منشأ البضائع في “بوسان” في كوريا، أو “شنغهاي أو نينغبو أو يانتيان أو شيكو أو شينغانغ” في الصين ، وهي في بيئة لا يمكن التنبؤ بها بشكل جيد حاليا . علي حد وصف البيان.

وتعد قناة السويس لتداول الحاويات (SCCT) بشرق بورسعيد مركز شحن لشرق البحر المتوسط عند المدخل الشمالي لقناة السويس تم تشغيل المحطة منذ أكتوبر 2004.

تتضمن المحطة (55% من الأسهم المملوكة لـ (APM) كوسكو، و10٪ مملوكة لهيئة قناة السويس وشركاتها التابعة، و5٪ من البنك الأهلي (NBE)، بينما يملك القطاع الخاص المصري 10٪)