شركة «Maersk» تطلب 6 سفن جديدة تعمل بالميثانول

أكدت شركة Maersk طلبًا من 6 سفن حاويات متوسطة الحجم مزودة بمحركات مزدوجة الوقود قادرة على العمل على الميثانول الأخضر في مجموعة Yangzijiang لبناء السفن ومقرها سنغافورة، والتي ستبني ست سفن سعة 9000 حاوية مكافئة.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم السفن التي تعمل بالميثانول في عام 2026، ومن المتوقع أن يتم تسليم آخر سفينة في مارس 2027، وجميعها مزودة بمحركات مزدوجة الوقود مما يجعلها قادرة على العمل على كل من زيت الوقود والميثانول.

في عام 2021 طلبت شركة النقل البحري الدنماركية أول سفينة حاويات في العالم مزودة بالميثانول، وبعد ذلك بعامين، من خلال طلب 6 سفن إضافية، أصبح لدى شركة ميرسك الآن 25 سفينة مزودة بالميثانول عند الطلب.

في وقت لاحق من هذا الصيف، أعلنت الشركة أنه سيتم تسليم أول سفينة مزودة بالميثانول، وهي سفينة تغذية بحجم 2100 حاوية مكافئة، إلى شركة النقل التي تتخذ من كوبنهاغن مقرًّا لها.

ومن المتوقع أن تحل السفن الجديدة محل السعة الحالية في أسطول ميرسك.

وقالت الشركة، في بيان: “استبدال السفن في قطاع مماثل الحجم، ستعمل السفن الجديدة على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية لشركة ميرسك بنحو 450 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًّا على أساس دورة حياة الوقود عند العمل على الميثانول الأخضر”.

شركة HMM تعلن عن خدمة جديدة تربط الشرق الأقصى والهند والبحر الأبيض المتوسط

وفي هذا السياق أكدت شركة HMM أنها ستطلق، خدمة جديدة تربط بين شرق آسيا والهند والبحر الأبيض المتوسط ​​(FIM) بهدف تقديم خيارات نقل أكثر شمولًا في هذه المناطق.

ومن المتوقع أن تبدأ الخدمة من ميناء بوسان في كوريا الجنوبية في 6 أغسطس، وتستغرق الرحلة ذهابًا وإيابًا 84 يومًا.

ستكون السفينة HMM Blessing التي يبلغ حجمها 11000 حاوية نمطية أول سفينة لهذه الخدمة الجديدة.

جدول ابحار الخدمة الجديدة

ومن المقرر أن ستكون خدمة ميناء HMM الجديدة هي بوسان (كوريا الجنوبية)- كوانجيانغ (كوريا الجنوبية)- شنغهاي (الصين)- نينغبو (الصين)- شيكو (الصين)- سنغافورة- بورت كلانج (ماليزيا)- كاتوبالي (الهند)- نافا شيفا (الهند)- موندرا (الهند)- كراتشي (باكستان)- جدة (المملكة العربية السعودية)- (قناة السويس)- دمياط (مصر)- بيرايوس (اليونان)- جنوة (إيطاليا)- فالنسيا (إسبانيا)- برشلونة (إسبانيا)- بيريوس- دمياط- (قناة السويس)- جدة- كراتشي- موندرا- نافا شيفا- كاتوبالي- سنغافورة- خليج دا تشان (الصين)- بوسان.

وعلق مسئول في HMM “مع تقديم خدمة FIM، نتوقع توسيع نطاق وصولنا إلى الهند وتجارة البحر الأبيض المتوسط، كما أوضح أنه سيتم التوصل لتوسيع وجودنا في هذه المناطق وتقديم خدمات أكثر موثوقية مع مجموعة خدمات محسّنة.