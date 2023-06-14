شركة M.L.F المالية تنوي زيادة رأسمالها إلى 350 مليون جنيه

تنوى شركة «M.L.F» للخدمات المالية غير المصرفية زيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون جنيه ليرتفع من 150 إلى 350 مليون جنيه، قبل نهاية العام الحالي، لتُواصل بذلك توسعاتها القوية فى السوق المحلية.

قال الدكتور أحمد زهران، الرئيس التنفيذى للشركة، إن الزيادة المنتظرة سيتم تنفيذها قبل نهاية العام الحالي، وستؤدي لارتفاع صافى حقوق الملكية إلى 500 مليون جنيه.

تعزيز الملاءة المالية

وأكد، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن الشركة بدأت برأسمال 100 مليون جنيه فى عام 2020، ثم اتجهت لرفعه إلى 150 مليونًا فى عام 2021، بعلاوة إصدار 40%، وتواصل تعزيز الملاءة المالية من خلال تمرير زيادة ثالثة فى رأس المال.

وأشار إلى أن زيادات رأس المال وتحسن الملاءة المالية والتشغيلية بشركة «M.L.F» يؤكدان جدوى الاستثمار بها، وقدرتها على تحقيق نمو لافت بحجم التمويلات والأرباح بما يعود بالنفع على المساهمين.

12 مليون جنيه أرباح شهرية

وذكر أن شركة «

» للخدمات المالية تحقق صافى ربح شهرى بعد استقطاع الضرائب يتجاوز 12 مليون جنيه.

ولفت إلى أن شركته حصلت على موافقات 14 بنكًا لتقديم قروض وتسهيلات ائتمانية فى حدود 4 مليارات جنيه، بجانب حصتها المتاحة فى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى «EMRC». وتضم قائمة البنوك كلًّا من الأهلى، البركة، مصر، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الأهلى المتحد.

وتابع: «قائمة البنوك لدى الشركة تشمل أيضًا الكويت الوطنى، القاهرة، التجارى الدولى، أبوظبى التجارى، العربى الأفريقى الدولى، تنمية الصادرات، التنمية الصناعية، والبنك العقارى المصرى العربى”.

تمويلات قوية

وأفاد بأن

الإجمالية للشركة وصلت إلى 4 مليارات جنيه حتى الآن، كما تحقق توازنًا لافتًا فى الأنشطة التى تعمل بها وهى: التأجير التمويلى، التمويل العقاري، التخصيم، والتمويل الإستهلاكى.

يشار إلى أن شركة «M.L.F» حققت صافى ربح بلغ 80 مليون جنيه، خلال العام الماضىن مقارنة مع 43 مليونًا خلال 2021، مقابل 18.1 مليون محققة أيضًا فى عام 2020.

وكان زهران قد قال سابقًا، لـ”المال”، إن نسبة التعثر لدى الشركة تبلغ 0%، وهو أمر مستحيل حدوثه لدى الشركات الأخرى، قائلًا: «لا يوجد شيك واحد مرتدّ لدى الشركة، والسبب هنا يعود لقوة الإدارة التنفيذية والدراسة الجيدة للعملاء قبل منح التمويلات”.

خبرات ممتدة للمؤسسين

تأسست شركة «M.L.F» للخدمات المالية غير المصرفية خلال 2020 بموجب شراكة بين «زهران» و6 من كبار المستثمرين، على رأسهم رجل الأعمال سميح ساويرس،

كما تشمل قائمة المساهمين المهندس نهاد رجب رئيس شركة «سياك» القابضة، والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء

فضلًا عن المهندس محمد إدريس، الرئيس التنفيذى لشركة «مبانى إدريس» العقارية، بجانب المهندس خليل قنديل، رئيس شركة قنديل للزجاج،

وأيضًا أحمد زهران، الذى يمتلك خبرة فى الأعمال المصرفية وغير المصرفية تمتد لأكثر من 30 عامًا.

كما تشمل قائمة مؤسسى شركة «

» للخدمات كلًا من المهندس محمد حسن الدرة، رئيس مجلس إدارة شركة «الدرة» للتطوير العقارى، وعمر الدرة، العضو المنتدب لشركة الدرة للتطوير العقارى أيضًا.